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"Lord of Hatred" nos acerca al último enfrentamiento con el señor del Odio, Mefisto.
"Lord of Hatred" nos acerca al último enfrentamiento con el señor del Odio, Mefisto.
/ Blizzard Entertainment
Por Juan Luis Del Campo

Lanzada casi tres años tras la salida de “Diablo IV”, la expansión “Lord of Hatred” tenía mucho en juego al servir como la conclusión de la saga de Mefisto y Lilith comenzada por el título original y su expansión “Vessel of Hatred” de 2024. Felizmente puedo adelantarles que esta expansión cumple con creces su ambición, cerrando con broche de oro la llamada “Edad del Odio” a la par que simplifica de manera bastante intuitiva los sistemas del juego.

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