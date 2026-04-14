Rockstar Games, el desarrollador del anticipado “Grand Theft Auto VI”, ha sido nuevamente víctima de cibercriminales, con un grupo de ‘hackers’ bajo el nombre de ShinyHunters amenazando con liberar información robada de los servidores de la empresa luego de que esta no accediera a pagar un rescate.

El ataque informático, que se reportó por primera vez el pasado 11 de abril, ha sido confirmado y a la vez minimizado por Rockstar Games, que ha enfatizado que se trata de “una cantidad limitada de información no relevante de la empresa” y que “este incidente no tiene ningún impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores”.

Algo que parece confirmar la data, que ha sido reportada como accesible en la página web del grupo de ‘hackers’ ShinyHunters, y gira solamente en torno a cuestiones financieras como las considerables ganancias de “GTA Online” y “Red Dead Online”, los modos multijugadores de sus más importantes franquicias.

El ataque informático dista mucho del sufrido por la empresa en 2022, cuando una persona bajo el pseudónimo de teapotuberhacker publicó en la página web GTAforums más de 90 videos y materiales adicionales de una versión en desarrollo de “Grand Theft Auto VI”, en lo que sería considerado una de las mayores filtraciones en la historia de la industria de videojuegos.

Quizás lo más relevante del asunto es enfatizar cuánto el público está anticipando cualquier revelación en torno de “Grand Theft Auto VI”, un videojuego por el cuál han estado esperando casi una década y media y que por fin saldrá, salvo un nuevo retraso, este 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.