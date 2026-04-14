Resumen

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El anticipado "Grand Theft Auto VI" saldrá el 19 de noviembre de este año. (Foto de Chris DELMAS / AFP)
El anticipado "Grand Theft Auto VI" saldrá el 19 de noviembre de este año. (Foto de Chris DELMAS / AFP)
/ CHRIS DELMAS
Por Redacción EC

Rockstar Games, el desarrollador del anticipado “Grand Theft Auto VI”, ha sido nuevamente víctima de cibercriminales, con un grupo de ‘hackers’ bajo el nombre de ShinyHunters amenazando con liberar información robada de los servidores de la empresa luego de que esta no accediera a pagar un rescate.

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