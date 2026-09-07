icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estar visiblemente armado tendrá consecuencias en "Grand Theft Auto VI".
Estar visiblemente armado tendrá consecuencias en "Grand Theft Auto VI".
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Estamos a un poco más de dos meses hasta la salida de “Grand Theft Auto VI”, pero detalles del esperado videojuego siguen siendo tomados con extremo interés, en particular desde la salida de un tráiler extendido hace unas semanas. Una de las revelaciones de este video está relacionado al uso de las armas en el mundo virtual, que ha tomado un toque más realista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.