Estamos a un poco más de dos meses hasta la salida de “Grand Theft Auto VI”, pero detalles del esperado videojuego siguen siendo tomados con extremo interés, en particular desde la salida de un tráiler extendido hace unas semanas. Una de las revelaciones de este video está relacionado al uso de las armas en el mundo virtual, que ha tomado un toque más realista.

Es así que ahora los personajes dentro del juego reaccionarán si tienes desenfundada una pistola o si cargas un rifle de asalto en medio de la calle, algo que no ocurría en anteriores entregas de la saga donde solo entraban en pánico si los apuntabas directamente con el arma.

La meta, según explicó Rob Nelson, codirector de Rockstar North, en una entrevista con el canal de YouTube TGG, es aumentar el nivel de realismo del juego.

“No creemos que eso ya funcione con esta resolución y el nivel de realismo en el comportamiento que necesitamos ahora de nuestra población”, dijo el desarrollador. “En GTA 5, puedes sacar una escopeta de la nada frente a la gente y ellos no reaccionan. Eso no funciona aquí.”

Esta filosofía también se traduce en un límite en las armas que puedes cargar y el personaje no podrá contar con un arsenal casi ilimitado como anteriores juegos en la franquicia, sino que tendrá que portarlas en su persona, un acercamiento que ya vimos antes en juegos del estudio como “Red Dead Redemption 2” y en “Max Payne 3”.

“Siempre puedes llevar contigo dos pistolas ocultas cuando quieras”, dijo. “Puedes llevar dos armas largas y estarán a la vista en tu espalda y en tu mano. No puedes poner las dos en tu espalda. Una va en tu mano contraria [y] otra en tu espalda si quieres llevar dos. La gente se fijará en ti si andas por ahí así”.

A esto se le unen otros sistemas para hacer el comportamiento de la policía más sofisticado, como por ejemplo el hecho de que dependiendo las circunstancias y precauciones en las que cometiste un crimen, las fuerzas del orden podrán una descripción completa o parcial de tu personaje para ayudarles en su búsqueda.