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Resumen

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Lucía y Jason, los protagonistas de "Grand Theft Auto VI". Las acciones del jugador determinarán no solo sus actos y cómo son vistos por la sociedad, sino incluso su propia relación.
Lucía y Jason, los protagonistas de "Grand Theft Auto VI". Las acciones del jugador determinarán no solo sus actos y cómo son vistos por la sociedad, sino incluso su propia relación.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

El esperado tráiler extendido del esperado “Grand Theft Auto VI” llegó y se fue este 27 de agosto, aunque nos dejó el vistazo más profundo de los gráficos, sistemas, jugabilidad y ambientación del título a salir el 19 de noviembre por el que los ‘gamers’ han esperado ya 13 años.

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