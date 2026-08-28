El esperado tráiler extendido del esperado “Grand Theft Auto VI” llegó y se fue este 27 de agosto, aunque nos dejó el vistazo más profundo de los gráficos, sistemas, jugabilidad y ambientación del título a salir el 19 de noviembre por el que los ‘gamers’ han esperado ya 13 años.

Se trató de un video de 26 minutos primero estrenado en Netflix, aunque horas después disponible en YouTube, capturado en un PlayStation 5 en el que se puede ver persecuciones con la policía, clubes nocturnos y, por supuesto, un sistema más interactivo para el robo de automóviles.

También los sistemas que unen a los protagonistas de este título, Jason y Lucía, como poder enviar y responder mensajes de texto durante el desarrollo de la historia, así como la posibilidad de ordenar al personaje que no controlas para realizar una maniobra durante una persecución o tiroteo.

"Grand Theft Auto VI" te permitirá realizar múltiples actividades, entre ellas visitar clubes nocturnos. / Rockstar Games

Pero quizás el verdadero protagonista del video fue la metrópolis donde todo ocurre, una versión retorcida de Miami llamada Vice City que vimos por última vez hace casi dos décadas en “Grand Theft Auto: Vice City Stories”, ambientadas en la década de los 80.

Esta versión llega a tiempos modernos, con una metrópolis mucho más avanzada, dinámica y vivaz, que incluye no solo la ciudad sino también los aledaños del estado de Leonida, su versión de Florida, que incluye no solo caminos rurales sino también pantanos.

Es también un mapa mucho más extenso que los predecesores, duplicando el tamaño del ya gigantesco mapa de “Grand Theft Auto V”, según declaraciones de los desarrolladores.

Más elecciones, más libertad

Rockstar Games parece esmerado en ampliar el caleidoscopio de opciones disponibles para los jugadores con “Grand Theft Auto VI”, permitiéndoles mayor libertad al dirigir la historia de Jason y Lucía.

Quizás la más sorprendente es la capacidad de evitar matar a civiles y policías en el juego, al proveer opciones como utilizar fuego de supresión para distraer a las fuerzas de orden y darte una oportunidad de escapar, aunque queda la duda de si se podrá realizar una partida completa sin matar a una persona, al estilo de juego como “Metal Gear Solid”. La decisión de matar también afectará la reputación de los personajes, entre criminales sanguinarios o astutos ladrones de guante blanco.

"Grand Theft Auto VI" permitirá solucionar algunas situaciones del juego sin necesidad de matar a civiles y la policía, por ejempo apuntando a las llantas de los carros que te persiguen, algo novedoso para esta saga enfocada en la violencia. / Rockstar Games

“Queríamos darles a los jugadores la opción de no matar a policías ni a civiles mientras intentan escapar. En otras palabras, puedes obligarlos a quedarse donde están mientras tú escapas, pero esto también se alinea con la historia de cómo Jason y Lucía están tratando de escapar de la ley”, afirmó Rob Nelson, cojefe de estudio en Rockstar Games, en una entrevista con Famitsu reproducida por Kotaku. “No sería natural que la pareja se quedara allí y se viera envuelta en un largo tiroteo cuando no están acorralados ni se les ha dejado otra opción más que disparar. Puedes disparar, por supuesto, pero eso afectará tu reputación, ¡y la policía es un rival difícil esta vez!”.

Esta libertad incluso tiene implicancias en la relación entre Jason y Lucía, en la que puedes inclinar la balanza para que se conviertan en una relación romántica o descuidar la relación – ignorando mensajes de texto, actividades juntos y demás – para que sea simplemente una asociación criminal, como reveló Nelson en una entrevista con IGN.

“La trama está estructurada de tal manera que las circunstancias en las que se encuentran los obligan a permanecer juntos durante la mayor parte de la historia y a trabajar en equipo. Como mínimo, superarán la mayoría de las situaciones como cómplices”, afirmó.