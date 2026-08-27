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Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Agencia AFP

Cerca de 700 agentes de inteligencia artificial (IA) de OpenAI se coordinaron sin intervención humana para hackear la plataforma Hugging Face durante un incidente en julio, según un informe publicado el miércoles por investigadores independientes.

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