El 27 de agosto de 2026, la Luna pasará a la sombra de la Tierra y creará un profundo eclipse parcial que podrá observarse desde Perú. En su punto máximo, el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la zona central de la sombra del planeta donde el Sol queda completamente bloqueado.

En Perú, la fase parcial —la más llamativa del fenómeno— comenzará a las 9:34 p. m. del jueves 27, de acuerdo con la NASA. El punto máximo será a las 11:13 p. m., cuando gran parte de la Luna se oscurezca, mientras que esta etapa terminará a las 12:52 a. m. del viernes 28.

Aunque no llegará a ser un eclipse total, la Luna podría adquirir tonos rojizos o cobrizos. Este efecto se produce porque parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite.

El espectáculo será visible a simple vista y no requerirá lentes ni equipos especiales. Sin embargo, será necesario contar con un cielo despejado, sin contaminación lumínica y sin nubes para observarlo con claridad desde Perú.

El evento empezará de forma tenue desde las 8:24 p. m., durante la fase penumbral, y concluirá cerca de las 2:02 a. m.

Diferencias con un eclipse solar

A diferencia de un eclipse lunar, el eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro.

Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial, cuando la luna no recubre por completo al sol, se produce al menos dos veces por año, en algún lugar de la Tierra.

Pero no todos podemos ver todos los eclipses solares. Tener la oportunidad de contemplar un eclipse total de sol no es frecuente. La sombra de la luna sobre la Tierra no es muy grande, por eso se puede ver desde unos pocos lugares de la Tierra. Hay que estar en el lado soleado del planeta cuando este sucede y en la trayectoria de la sombra lunar.

En promedio, se puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra solo durante unos minutos, cada 375 años aproximadamente.