Una vista del eclipse lunar parcial en el cielo oscuro. (Imagen de wirestock en Magnific)
Una vista del eclipse lunar parcial en el cielo oscuro. (Imagen de wirestock en Magnific)
Por

El 27 de agosto de 2026, la Luna pasará a la sombra de la Tierra y creará un profundo eclipse parcial que podrá observarse desde Perú. En su punto máximo, el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la zona central de la sombra del planeta donde el Sol queda completamente bloqueado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.