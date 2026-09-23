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Resumen

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No todos tenemos las mismas necesidades. En algunos casos el acceso a internet es impresindible, en otros no tanto. (Foto: Jerry Wang)
No todos tenemos las mismas necesidades. En algunos casos el acceso a internet es impresindible, en otros no tanto. (Foto: Jerry Wang)
/ Unsplash
Por Grupo GDA

El router Wi-Fi es uno de los pocos dispositivos de la casa que suele permanecer encendido las 24 horas. Celulares, televisores, computadoras y otros equipos dependen de él para acceder a Internet, incluso cuando aparentemente nadie está utilizando la conexión.

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