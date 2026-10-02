La selección peruana vista a Canadá este sábado 3 de octubre del 2026 por partido amistoso internacional en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá. La ‘Bicolor’ llega de empatar 1-1 ante México, dejando buenas sensaciones, a comparación del partido que disputó ante Estados Unidos. ¿A qué hora juega Perú vs. Canadá HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Perú vs. Canadá HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA empieza a la 1:00 PM de Perú y 2:00 PM de México este sábado 3 de octubre del 2026 en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Canadá, Estados Unidos: 2:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM
- Hora en España: 8:00 PM
¿En qué canales TV transmiten Perú vs. Canadá EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming.
¿Dónde ver Perú vs. Canadá ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Perú vs. Canadá por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App y América TV GO.
Hora y canal TV para ver Perú vs. Canadá ONLINE por partido amistoso
- Fecha: sábado 3 de octubre del 2026.
- Partido: Perú vs. Canadá
- Horario: 1:00 PM hora de Perú / 2:00 PM hora de Canadá
- Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes y América TV GO.
- Estadio: Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá