El router también necesita recibir actualizaciones para corregir errores, solucionar vulnerabilidades de seguridad y mejorar el funcionamiento de la conexión a internet. Sin embargo, el proceso no siempre es tan sencillo ni visible como actualizar un celular o una computadora.

La primera opción —y la más recomendable— es esperar la actualización automática del firmware, el programa interno que controla el equipo. Movistar distribuye estas nuevas versiones progresivamente y, por lo general, el usuario no tiene que realizar ninguna acción, según explica Xataka.

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Este método tiene una desventaja: normalmente no existe un botón para buscar actualizaciones ni es posible elegir cuándo instalarlas. La nueva versión llegará cuando la operadora la habilite para el modelo de router correspondiente.

La segunda alternativa es realizar una actualización manual, aunque requiere mayores conocimientos y puede representar un riesgo. Para ello, primero se necesita conseguir el archivo del firmware compatible con el modelo exacto del router, generalmente en formato .bin.

De acuerdo Xataka, Movistar no distribuye el firmware de sus routers, por lo que no hay una web oficial donde descargarlo. Tendrás que buscar portales especializados.

Tras conseguir el archivo, se debe ingresar al panel de administración escribiendo 192.168.1.1 en el navegador e introducir la contraseña que suele aparecer en una etiqueta del equipo. Dentro del menú habrá que buscar una opción como “Actualización de firmware”, “Administración” o “Update Software”, cuyo nombre puede variar según el fabricante.

Una vez ubicado el apartado, se selecciona el archivo descargado y se inicia la instalación. Durante el proceso no se debe apagar el router ni desconectarlo de la corriente o del cable de red, ya que una interrupción podría dejarlo inutilizable.

El principal problema es que Movistar no siempre ofrece públicamente los archivos de firmware para descargarlos. Obtenerlos desde páginas no oficiales aumenta el riesgo de instalar una versión incompatible, modificada o incluso maliciosa.

Además, los procedimientos y modelos disponibles pueden cambiar según el país. Por ello, los usuarios de Movistar en Perú deberían consultar primero con el soporte técnico de la operadora antes de recurrir a una instalación manual. La propia compañía recomienda mantener actualizado el firmware para reforzar la seguridad de la red doméstica.