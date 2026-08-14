Instalar actualizaciones de firmware mejora la seguridad general de tu red doméstica y protege las IP privadas de tus dispositivos. (Foto: Pixabay)
Instalar actualizaciones de firmware mejora la seguridad general de tu red doméstica y protege las IP privadas de tus dispositivos. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

El router también necesita recibir actualizaciones para corregir errores, solucionar vulnerabilidades de seguridad y mejorar el funcionamiento de la conexión a internet. Sin embargo, el proceso no siempre es tan sencillo ni visible como actualizar un celular o una computadora.

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