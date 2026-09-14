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Resumen

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Las mujeres aseveran que es crucial que sus parejas asuman la responsabilidad total de sus tareas.
Las mujeres aseveran que es crucial que sus parejas asuman la responsabilidad total de sus tareas.
Por BBC News Mundo

“Siempre tengo la cabeza llena”, dice Stacie Matthias, madre de tres hijos. “Me acuesto con una lista mental de cosas por hacer”, agrega.

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