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Resumen

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La práctica del "bluetoothing" tiene como objetivo que los medicamentos intravenosos rindan más. (Foto: Getty/BBC)
La práctica del "bluetoothing" tiene como objetivo que los medicamentos intravenosos rindan más. (Foto: Getty/BBC)
Por BBC News Mundo

El famoso archipiélago de Fiyi está bajo emergencia nacional luego de que el país de Oceanía se convirtió en el epicentro de una de las epidemias de VIH de más rápido crecimiento en el mundo.

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