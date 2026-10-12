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Resumen

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El presidente Nayib Bukele prometió que el bitcoin traería a El Salvador "prosperidad, libertad económica e inclusión financiera".
El presidente Nayib Bukele prometió que el bitcoin traería a El Salvador "prosperidad, libertad económica e inclusión financiera".
/ AFP vía Getty Images
Por BBC News Mundo

“En El Salvador estamos comenzando a diseñar un país para el futuro, con los ingredientes que nos definen y la sensibilidad para encontrar las mejores ideas de la historia y del mundo. Y creo que el bitcoin puede ser una de ellas”.

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