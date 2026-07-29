Una campaña maliciosa ha abusado de los foros de Steam para distribuir un criptominero con la técnica conocida como clickfix, con publicaciones que aseguran tener la solución al problema que comparten los usuarios.

Los usuarios de los foros de Steam se han convertido en el objetivo de una nueva campaña maliciosa, en la que los ciberatacantes respondían en las publicaciones que buscaban ayuda para solucionar problemas relacionados con el ordenador y con los videojuegos.

En esas respuestas recomendaban abrir PowerShell como administrador y pegar un código que les facilitaban. Una vez lo hacían, las víctimas instalaban sin darse cuenta un ejecutable del minero de criptomonedas XMRig, que los actores maliciosos utilizaban para monetizar el ordenador infectado.

Este tipo de ataque se conoce como ‘clickfix’ porque utiliza ingeniería social convencer a la víctima para que copie y pegue un código malicioso que ejecuta un ‘malware’ en su ordenador, con la promesa de solucionar un problema o de acceder a un servicio de pago de forma gratuita.

En este caso, y como informan en Bleeping Computer, los actores maliciosos crearon varias cuentas para responder a los usuarios de los foros con soluciones aparentemente legítimas que aseguraban que les había funcionado a ellos.