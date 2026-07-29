La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam.
La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam.
/ VALVE
Por Agencia Europa Press

Una campaña maliciosa ha abusado de los foros de Steam para distribuir un criptominero con la técnica conocida como clickfix, con publicaciones que aseguran tener la solución al problema que comparten los usuarios.

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