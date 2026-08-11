Valve ha informado de una brecha de datos que podría haber expuesto información personal de usuarios que hayan reservado la consola Steam Machine o el mando de Steam en Europa recientemente, incluyendo sus nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos.

Concretamente, esta brecha de datos se ha ocasionado por un ciberataque que ha sufrido CEVA Logistics, el socio de Valve para gestionar envíos de ‘hardware’ a los clientes en Europa. Esta compañía recibe información específica de los usuarios de Steam para poder enviar productos físicos a los clientes de esta región.

En este sentido, la compañía de videojuegos ha notificado un incidente de seguridad a través de un correo electrónico compartido con los usuarios, al que ha tenido acceso The Verge, y en el que se indica que el ciberataque se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 1 de agosto, momento en el que se podían realizar reservas de los dispositivos de Steam.

CEVA continúa investigando el incidente actualmente, sin embargo, ha detallado que “es probable” que se haya visto comprometida “cierta información” sobre los clientes de Steam que hayan realizado un pedido de reserva de su ‘hardware’ recientemente, “dado que CEVA conserva información durante un máximo de 90 días tras la realización del pedido”. Esto incluye a aquellos que hayan reservado la nueva consola Steam Machine y el mando de Steam Machina.

Así, en el ‘email’ compartido con los usuarios se ha especificado que puede haber sido comprometida la información de compra, con datos como el nombre, dirección, código postal y ciudad, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico (la misma utilizada en la cuenta de Steam). También se puede haber filtrado el tipo y precio del producto solicitado.

No obstante, la compañía ha asegurado que el resto de información relacionada con la cuenta de Steam “no se ha visto afectada”. Esto se debe a que CEVA no tiene acceso a la información de pago, así como tampoco a contraseñas de inicio de sesión en Steam, códigos de Steam Guard o “ningún otro dato”.

Al respecto, Valve ha alertado a los usuarios de que pueden recibir posibles mensajes falsos por correo electrónico, SMS o teléfono, con información que parezca proceder de Steam, Valve o una empresa de mensajería.

“Pueden pedirte que confirmes una entrega, que pagues una pequeña tasa de aduana o de reenvío o que inicies sesión en algún sitio para verificar tu pedido. Considéralos todos falsos”, ha sentenciado la compañía.

Asimismo, también ha aclarado que no es necesario que los usuarios cambien su contraseña ni que realicen ningún cambio en la configuración en su cuenta. Con todo, CEVA ha aislado los sistemas afectados y continúa investigando con empresas de seguridad externas.