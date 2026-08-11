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El ciberataque afectó a usuarios europeos que ordenaron el Steam Machine o Steam Controller. (Foto: Nacho Valverde / Europa Press)
El ciberataque afectó a usuarios europeos que ordenaron el Steam Machine o Steam Controller. (Foto: Nacho Valverde / Europa Press)
/ Nacho Valverde / Europa Press
Por Agencia Europa Press

Valve ha informado de una brecha de datos que podría haber expuesto información personal de usuarios que hayan reservado la consola Steam Machine o el mando de Steam en Europa recientemente, incluyendo sus nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos.

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