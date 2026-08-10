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Resumen

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Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo al Sol, y puede cruzar más de un continente.
Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo al Sol, y puede cruzar más de un continente.
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Por Agencia EFE

El mundo ha vivido en lo que llevamos del siglo XXI 16 eclipses solares totales, incluido el de este 12 de agosto de 2026, que tiene a España como lugar privilegiado para su observación, aunque Europa es uno de los continentes menos favorecidos para ello.

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