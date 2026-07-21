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Resumen

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Los especialistas recomiendan desconfiar de llamadas que soliciten instalar aplicaciones o abrir enlaces enviados por mensajería.
Los especialistas recomiendan desconfiar de llamadas que soliciten instalar aplicaciones o abrir enlaces enviados por mensajería.
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Recibes una llamada del banco. La persona al otro lado de la línea conoce tu nombre completo y te ofrece una nueva tarjeta de crédito. En otro caso, un supuesto operador telefónico promete activar el 5G de tu celular para mejorar la señal. Aunque las historias son distintas, ambas comparten un mismo patrón: forman parte de una tendencia que preocupa a los especialistas en ciberseguridad. Las estafas digitales se han vuelto mucho más sofisticadas y convincentes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.