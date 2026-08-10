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Resumen

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El cese de soporte de MV2 por Microsoft Edge provocará la eliminación del bloqueador de anuncios uBlock Origin y otros similares. (Foto de GDX / CFOTO vía AFP)
El cese de soporte de MV2 por Microsoft Edge provocará la eliminación del bloqueador de anuncios uBlock Origin y otros similares. (Foto de GDX / CFOTO vía AFP)
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Por Agencia Europa Press

Microsoft ha comenzado a cesar el soporte a la plataforma de extensiones Manifest Version 2 (MV2) en Edge de cara a completar la transición a la nueva plataforma MV3 a finales de año, lo que llevará al fin de bloqueadores de anuncios como uBlock Origin, entre otros.

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