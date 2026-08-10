Microsoft ha comenzado a cesar el soporte a la plataforma de extensiones Manifest Version 2 (MV2) en Edge de cara a completar la transición a la nueva plataforma MV3 a finales de año, lo que llevará al fin de bloqueadores de anuncios como uBlock Origin, entre otros.

MV2 es una plataforma de extensiones Chromium que se inició como complementos de Google Chrome basados en una versión anterior de la plataforma. Estos complementos se están retirando para pasar a la plataforma Manifest Version 3 (MV3), que ha sido rediseñada para ofrecer mejoras de seguridad y rendimiento en estas extensiones. Por ejemplo, evitando la ejecución de código remoto no verificado al instante.

En este sentido, siguiendo el proceso que ya comenzó Google en 2024, Microsoft Edge está cesando el soporte a la plataforma MV2, tras anunciar que el 95 por ciento de las principales extensiones ya han sido trasladadas a la nueva plataforma MV3.

Concretamente, la compañía ha señalado en un comunicado en su blog que su navegador Edge iniciará la transición para el consumidor desde las extensiones MV2 a MV3 a partir de este mes de agosto, bajo el objetivo de completar la transición del consumidor para finales de año y para empresas a principios de 2027.

La compañía ha asegurado que “la gran mayoría de extensiones de todo tipo” -desde gestores de contraseñas hasta VPN y bloqueadores de anuncios- han hecho la “transición exitosa a MV3 sin pérdida de funcionalidad para el cliente”, al tiempo que ha subrayado su compromiso para “trabajar con todos los desarrolladores con extensiones basadas en MV2 para mover sus usuarios a extensiones MV3 de forma fluida”.

Según Microsoft, solo hay 58 extensiones en la Edge Add-On Store con “algún uso significativo” en MV2, y solo tres de ellas no están disponibles en la plataforma MV3. Al respecto, como ha recogido The Verge, el cese de soporte de esta plataforma en favor de MV3, provocará la eliminación del bloqueador de anuncios uBlock Origin y otros similares.

Así, para continuar disponiendo de un servicio de bloqueadores de anuncios en el navegador, los usuarios pueden recurrir a otras extensiones de bloqueo, como uBlock Origin Lite. Igualmente, también pueden optar por trasladar su experiencia a otros navegadores como es el caso de Opera, quien ya especificó en septiembre del pasado año que mantendría el soporte a las extensiones de MV2 y que seguirá haciéndolo “mientras sea técnicamente razonable”.

Con todo, los usuarios que continúen utilizando las extensiones MV2 comenzarán a recibir notificaciones con antelación sobre el fin de soporte en la página de Gestionar extensiones y en las páginas de detalle de los productos de complementos de Microsoft Edge. Así, serán dirigidos a las versiones recomendadas de MV3 cuando estén disponibles. Por su parte, los desarrolladores con extensiones MV2 recibirán un aviso similar en Microsoft Partner Center.

Estos cambios, comenzarán en los canales Canary, Dev y Beta, y se irán ampliando gradualmente a Estable “en los próximos meses”.