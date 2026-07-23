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Resumen

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OpenAI calificó el caso como un “incidente cibernético sin precedentes”. (Foto: Kaspersly)
OpenAI calificó el caso como un “incidente cibernético sin precedentes”. (Foto: Kaspersly)
Por Diego Barrio de Mendoza

El hackeo de OpenAI pone en alerta uno de los principales desafíos de la inteligencia artificial actual, la ciberseguridad. Dos de sus modelos de inteligencia artificial lograron salir del entorno de pruebas en el que se encontraban, entrar a internet e inmiscuirse en la plataforma de aprendizaje Hugging Face, superando sus defensas.

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