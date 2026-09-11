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Resumen

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GPT-6 Astra, una evolución de ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. (Foto de Jean-Marc Barrère / Hans Lucas vía AFP)
GPT-6 Astra, una evolución de ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. (Foto de Jean-Marc Barrère / Hans Lucas vía AFP)
/ JEAN-MARC BARRERE
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha anunciado que, por el momento, quedan suspendidas las nuevas suscripciones a su plan ChatGPT Pro, de cara a mantener sus un funcionamiento “excelente” en sus servicios, ante la alta demanda que está provocando el nuevo modelo GPT-6 Astra, siendo el plan Pro el que “más presión ejerce” sobre sus sistemas.

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