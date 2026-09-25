El papa León XIV advirtió este viernes en París contra el riesgo de perder “nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana”, en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.

El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, dedicó en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” a la IA, tecnología que llamó a “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”, tema que abordó de nuevo al inicio de su visita de cuatro días a Francia.

Ante las autoridades francesas y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, León XIV llamó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

Justo antes de la intervención papal, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por establecer una “organización internacional” para que los “modelos más avanzados” de inteligencia artificial no terminen “en manos de unos pocos”.

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo”, dijo durante el acto en el Elíseo.

No es la primera vez que el papa León XIV se refiere al desarrollo de la IA. Incluso dedico su encíclica Magnifica Humanitas a dicho tema. (Foto: AFP) / ALBERTO PIZZOLI

Citando sucesivamente a personajes ilustres de la historia de Francia como Clodoveo, el escritor Georges Bernanos, el premio Nobel de la Paz René Cassin y el sacerdote San Vicente de Paúl, el pontífice rindió homenaje a este país laico, entre advertencias veladas.

El papa León XIV calificó “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada” como “derivas” de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.

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Francia se convirtió en marzo de 2023 en el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución y, a finales del pasado julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

“La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, agregó el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que “una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público” y abogó por un diálogo “urgente” entre personas de diferentes culturas y religiones.

El principio de laicidad es un tema de tensión recurrente en el debate público, especialmente en torno al uso del velo islámico, cuya prohibición en los espacios públicos propone la ultraderechista Marine Le Pen.

“Ante el estruendo de las guerras”, el pontífice urgió además a Francia, potencia nuclear, a “seguir siendo un incansable artífice de la paz”, especialmente en la “querida Europa”, y advirtió de la “convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad”.