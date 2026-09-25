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Resumen

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En medio de lqa controversia por la inteligencia artificial, el papa León XIV también mostró su opinión. (Foto: AFP)
En medio de lqa controversia por la inteligencia artificial, el papa León XIV también mostró su opinión. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El papa León XIV advirtió este viernes en París contra el riesgo de perder “nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana”, en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.

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