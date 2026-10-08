El papa León XIV visitará el Perú y participará en un encuentro oficial en el Estadio Nacional. (ROMEO BOETZLE / AFP)
El papa León XIV visitará el Perú y participará en un encuentro oficial en el Estadio Nacional. (ROMEO BOETZLE / AFP)
/ ROMEO BOETZLE
Por Redacción EC

El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, confirmó que el Estadio Nacional acogerá el encuentro oficial entre el papa León XIV y la juventud peruana el 12 de noviembre. La autoridad eclesiástica informó sobre este cambio de sede este 8 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.