El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, confirmó que el Estadio Nacional acogerá el encuentro oficial entre el papa León XIV y la juventud peruana el 12 de noviembre. La autoridad eclesiástica informó sobre este cambio de sede este 8 de octubre.

“En el caso de Lima, tendremos básicamente el diálogo en la Plaza de Armas y después de eso va a almorzar y en la tarde se tiene el encuentro con los jóvenes que se ha preparado (...) y va a ser en el Estadio Nacional. Por si acaso, se anuncia ya eso porque hemos cambiado. Ya se había pensado en el otro, pero digamos, es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, comentó este jueves. La comisión organizadora descartó el recinto de Ate tras evaluar las necesidades logísticas de la asamblea.

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La cita juvenil reunirá a delegaciones de diversas diócesis del país durante la tarde de esa jornada. El programa oficial contempla una coreografía artística y un diálogo directo con preguntas formuladas por los asistentes.

Castillo precisó que el escenario del Estadio Nacional ofrece “mejores condiciones para desarrollar el encuentro con los jóvenes” de forma segura. La Iglesia busca un ambiente propicio para transmitir el mensaje de fe del pontífice.

El Estadio Nacional será sede del encuentro con el papa León XIV el 12 de noviembre. (Foto: Andina)

Asimismo, expresó su entusiasmo ante la magnitud del evento del cual dijo que será una cita “apoteósica, preciosa”. La actividad juvenil representará uno de los actos centrales del itinerario papal en la capital peruana.

Carlos Castillo también dio detalles de las otras actividades que sostendrá en Lambayeque, parte de su gira por el Perú desde el 12 de noviembre. “En Chiclayo es donde va a estar dos días ahí. En el caso de Lima viene al inicio todo el día y luego al final la misa en Las Palmas, ¿no?. Y sobre el Señor de los Milagros que me dices, pues se va a trasladar toda la imagen con el anda, todo”, detalló.

El Comercio reveló problemas con el Estadio Monumental

El Comercio informó el 1 de octubre que el Estadio Monumental entró en duda tras la detección de cobros por el alquiler de palcos privados en plataformas digitales para el encuentro con el papa León XIV. El Arzobispado de Lima expresó su rechazo ante esas ofertas con fines de lucro comercial que contravenían la naturaleza del acto religioso.

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La junta de propietarios de los palcos defendió sus derechos sobre los inmuebles ante la Fiscalía de Prevención del Delito y los delegados episcopales. Esta controversia en torno al uso lucrativo de las instalaciones aceleró la decisión final de trasladar la sede al Estadio Nacional.