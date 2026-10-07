La celebración por la llegada de BTS a Lima continuará después del primer concierto de la agrupación surcoreana. La comunidad ARMY prepara un espectáculo de drones en la Costa Verde como parte de las actividades organizadas en el marco de las tres presentaciones que el grupo ofrecerá en el Estadio San Marcos.

El espectáculo está programado para este jueves 8 de octubre, un día después del primer concierto de BTS en Lima. La actividad cuenta con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

¿Cuándo y dónde será el show de drones de BTS?

El espectáculo de drones se realizará el jueves 8 de octubre en la Costa Verde, como parte de las celebraciones preparadas por los seguidores de BTS durante su estadía en Lima.

La actividad contempla el vuelo coordinado de múltiples drones, que realizarán una presentación en el cielo como homenaje al grupo surcoreano y a sus seguidores. La información oficial señala que las operaciones tendrán una altura máxima prevista de 120 metros.

Por el momento, la autorización identifica la Costa Verde como el lugar previsto para el espectáculo, mientras que los detalles específicos sobre el punto de concentración para el público deben seguir las indicaciones de los organizadores de la actividad.

Tres sold out para BTS en Lima: entradas liberadas se agotaron tras salir a la venta. Foto: Ticketmaster

MTC autorizó el espectáculo de drones

La DGAC evaluó individualmente las solicitudes relacionadas con los espectáculos de drones y verificó que cumplieran los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de operaciones.

Entre la documentación presentada se encuentra la acreditación de los pilotos, el registro correspondiente de las aeronaves, una póliza de seguro de responsabilidad civil y los estudios de evaluación de riesgos.

Estas condiciones forman parte de las medidas necesarias para permitir operaciones coordinadas de drones en el espacio aéreo.

✈️ El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (#MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó hoy la realización de espectáculos de drones vinculados a actividades preparadas por la comunidad de fans de #BTS en Lima. 🛸 🛡️ Entre la documentación presentada se encuentra la acreditación de los pilotos, el registro de las aeronaves, una póliza de seguro de responsabilidad civil, así como los estudios de evaluación de riesgos. 📋 🗞️ Más información aquí: https://t.co/PXJ6iEMoTS — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 7, 2026

Para la realización de estos espectáculos también se efectuaron coordinaciones con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

Como parte de este procedimiento se publicaron los respectivos NOTAM, avisos dirigidos a la comunidad aeronáutica que informan sobre las áreas, fechas y horarios previstos para las operaciones.

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