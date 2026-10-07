ARMY prepara una sorpresa para BTS en Lima: habrá show de drones en la Costa Verde. Foto: @MTC_GobPeru
ARMY prepara una sorpresa para BTS en Lima: habrá show de drones en la Costa Verde. Foto: @MTC_GobPeru
Por Redacción EC

La celebración por la llegada de BTS a Lima continuará después del primer concierto de la agrupación surcoreana. La comunidad ARMY prepara un espectáculo de drones en la Costa Verde como parte de las actividades organizadas en el marco de las tres presentaciones que el grupo ofrecerá en el Estadio San Marcos.

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