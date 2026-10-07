IHeartRadio Festival 2026 - Night One. Foto: Billboard via Getty Images
IHeartRadio Festival 2026 - Night One. Foto: Billboard via Getty Images
/ Christopher Polk
Por Redacción EC

Los ARMY que adquirieron el Latin America Soundcheck VIP Package para los conciertos de BTS en Lima tienen una experiencia diferenciada antes del espectáculo principal. De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster Perú, el paquete reúne una entrada preferencial y diversos beneficios exclusivos para los asistentes.

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