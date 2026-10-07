Los ARMY que adquirieron el Latin America Soundcheck VIP Package para los conciertos de BTS en Lima tienen una experiencia diferenciada antes del espectáculo principal. De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster Perú, el paquete reúne una entrada preferencial y diversos beneficios exclusivos para los asistentes.

El principal atractivo es el acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS, una experiencia que permite a los compradores ingresar al recinto antes del concierto y presenciar este momento previo a la presentación.

Entrada en Campo Acceso A y acceso anticipado

El paquete incluye una entrada en Zona Campo Acceso A, una de las ubicaciones establecidas para el evento en el Estadio San Marcos. Además, los beneficiarios cuentan con ingreso anticipado al recinto, de acuerdo con las condiciones establecidas para el paquete.

El acceso anticipado permite que quienes adquirieron esta modalidad pasen por un proceso diferenciado respecto del ingreso general. Ticketmaster también contempla un check-in exclusivo con personal VIP en el lugar.

A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)

Soundcheck: el beneficio más esperado por los ARMY

Uno de los principales atractivos del paquete es el acceso a la prueba de sonido previa al concierto. Esta actividad se realiza antes del espectáculo principal y forma parte de la experiencia especial contemplada para los compradores del paquete VIP.

De esta manera, quienes cuentan con este acceso no solo tienen su entrada para el concierto, sino también la posibilidad de participar en una actividad previa vinculada directamente con la presentación de BTS.

Regalo VIP, lanyard y merchandising

El Soundcheck VIP Package también incluye un artículo exclusivo de regalo VIP, además de un laminado VIP y lanyard, elementos destinados a identificar a los asistentes que cuentan con esta modalidad.

Otro beneficio es la oportunidad de comprar merchandising antes del show. Esto permite a los compradores del paquete acceder anticipadamente a la adquisición de productos oficiales, según la disponibilidad establecida por la organización.

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¿Cuánto costó el paquete VIP de BTS en Lima?

Para los conciertos de BTS en Lima, el Soundcheck VIP Package tuvo un precio oficial de S/ 2.591, frente a los S/ 851 de la entrada regular de Campo.

Las entradas para las tres fechas -7, 9 y 10 de octubre de 2026- fueron comercializadas a través de Ticketmaster Perú. La plataforma estableció que la compra podía ser de hasta cuatro entradas por cliente en cada fecha.

¿Qué pasa si se transfiere una entrada Soundcheck?

Ticketmaster también estableció condiciones particulares para la transferencia de estas entradas. El boleto puede transferirse una sola vez mediante Quentro, pero si se trata de un Soundcheck Package, la información relacionada con el paquete continuará llegando al correo electrónico del comprador original. La entrada, sin embargo, pasará a la cuenta de Quentro del nuevo titular.

El concierto de este 7 de octubre marca la primera presentación de BTS en Lima. La agrupación también tiene programados shows para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, en el marco de su gira mundial ARIRANG.

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