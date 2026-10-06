Dior, Louis Vuitton, Gucci, Valentino y Bottega Veneta son algunas de las grandes firmas que han encontrado en los integrantes de BTS mucho más que embajadores: siete identidades capaces de introducir los códigos del lujo a una nueva generación.

La relación entre el K-pop y la moda no se limita al vestuario sobre el escenario. Hoy, las estrellas surcoreanas ocupan front rows, protagonizan campañas y generan un impacto mediático capaz de competir con actores, modelos y celebridades occidentales. Y si existe un grupo pionero de esta transformación, es BTS.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook han construido una identidad grupal sin renunciar a su propio estilo. Del streetwear y las siluetas oversized al tailoring, el denim, el cuero o el quiet luxury, la moda ha acompañado las distintas eras del grupo como una extensión de su historia.

Su relación con las grandes casas de moda tampoco es nueva. En 2021, los siete fueron nombrados embajadores de Louis Vuitton durante la dirección creativa de Virgil Abloh. Con el inicio de sus proyectos individuales, esa relación con el lujo comenzó también a fragmentarse en siete universos.

Pero su regreso como grupo en 2026 volvió a demostrar el poder de la moda para construir una identidad colectiva. Para BTS Comeback Live: Arirang, celebrado en marzo en la plaza Gwanghwamun de Seúl, la firma coreana Songzio creó Lyrical Armor, una serie de looks especialmente diseñados para los siete integrantes. La propuesta tomó elementos de la indumentaria tradicional coreana y las armaduras de la era Joseon para deconstruirlos a través de patrones asimétricos y siluetas contemporáneas.

RM: Bottega Veneta

RM se mueve entre el minimalismo, las proporciones relajadas, las prendas oversized y una paleta predominantemente neutra. Su relación con Bottega Veneta resulta natural: menos logomanía y más atención a la silueta, la materialidad y el diseño.

Jin: Gucci

Más clásico y pulido, Jin encuentra en Gucci un punto de encuentro entre la elegancia y una estética ligeramente lúdica. Su guardarropa puede pasar de los trajes a prendas mucho más relajadas sin perder ese acabado cuidado que caracteriza su imagen.

SUGA: Valentino

Negro, cuero y una cierta sencillez definen buena parte de su estilo. SUGA llevó al universo Valentino una imagen menos ornamental y más contenida, donde la actitud funciona casi como el principal accesorio.

j-hope: Louis Vuitton

j-hope es el más experimental del grupo con la moda. Layering, estampados, accesorios, volúmenes, color y referencias al streetwear construyen un guardarropa mucho más arriesgado. Louis Vuitton encontró en él una personalidad capaz de llevar incluso sus piezas más complejas sin que el look termine llevándolo a él.

Jimin: Dior

La estética de Jimin se mueve entre la sastrería y una masculinidad mucho más fluida. Chaquetas estructuradas conviven con joyería, siluetas suaves y detalles delicados. Como embajador global de Dior, esa dualidad entre estructura y sensibilidad se ha convertido en su sello.

V: Celine

V tiene el guardarropa con mayor nostalgia vintage. Abrigos largos, mocasines, pantalones de vestir y referencias retro construyen una imagen sofisticada que por momentos parece pertenecer a otra década. Su vínculo con Celine dialoga precisamente con ese gusto por una elegancia más despreocupada.

Jung Kook: Calvin Klein

Denim, cuero, camisetas blancas, negro y siluetas baggy. El estilo de Jung Kook encuentra buena parte de sus referencias en los noventa, y su relación con Calvin Klein convirtió esa aparente sencillez en una declaración estética. Menos artificio, más actitud.

Las casas de moda encontraron siete maneras diferentes de interpretar la moda masculina contemporánea. Pueden vestir como una unidad y, al mismo tiempo, defender siete identidades completamente distintas.

En esta industria una aparición en primera fila puede recorrer el mundo en segundos. BTS entendió que la moda también es lenguaje. Y las grandes casas de lujo, evidentemente, también entendieron el alcance de hablarlo con ellos.