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Resumen

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La banda surcoreana BTS llega al Incheon International Airport de Corea en 2021. Al centro, Suga, quien viste una casaca de cuero de la marca Lewis Leathers.
La banda surcoreana BTS llega al Incheon International Airport de Corea en 2021. Al centro, Suga, quien viste una casaca de cuero de la marca Lewis Leathers.
/ YONHAP
Por Elida Morillo

Dior, Louis Vuitton, Gucci, Valentino y Bottega Veneta son algunas de las grandes firmas que han encontrado en los integrantes de BTS mucho más que embajadores: siete identidades capaces de introducir los códigos del lujo a una nueva generación.

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