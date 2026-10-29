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Elvis y BTS

“Así como Elvis cantaba canciones dirigidas a la identificación de sus fans, los chicos de BTS exploran en sus letras la autoestima y el ‘nunca rendirse’”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Durante el caluroso verano de 1953, un joven que se había desempeñado como camionero entra a las oficinas de Memphis Recording Service y paga cuatro dólares para grabar un disco de dos canciones como regalo de cumpleaños para su madre de la cual era muy apegado. La secretaria, al oír su voz, apuntó en sus notas: “Buen cantante de baladas. Conservar”. El resto es historia: Elvis Presley se convirtió en un ícono mundial. Por un lado, su contagioso rock and roll; por el otro, su innegable pinta, sus censurados movimientos de cadera en la temprana televisión y, con el tiempo, la imagen de hermoso maldito que, pese a la fama, tenía una vida personal infeliz.

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