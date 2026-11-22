El 82% de los ciudadanos considera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió resolver antes de las elecciones la controversia sobre los exalcaldes que postularon como primeros regidores, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”.

Según el estudio, solo el 11% está a favor del momento elegido por el organismo electoral para pronunciarse, mientras que el 3% se declara indiferente y el 4% no precisa una posición.

Encuesta Datum Internacional para América.

En tanto, el 57% está de acuerdo con la resolución del JNE que dispone que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030. Solo el 37% expresa su desacuerdo y el 6% no sabe.

Encuesta de Datum para América.

En Lima y Callao se registra el mayor nivel de respaldo, con un 61%. Le siguen el centro del país, con 55%; Oriente, con 54%; y el norte y sur, ambos con 53%. En cuanto al desacuerdo, este alcanza sus mayores porcentajes en el sur (41%), el norte y centro (40% en ambos casos).

Cabe señalar que la resolución del pleno del JNE no menciona expresamente al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, pero tendrá efectos sobre su situación. Este ejerció el cargo y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular. Tras la dimisión del candidato a burgomaestre de dicha agrupación, se generó una controversia en torno a si le correspondía asumir la alcaldía.

La decisión del organismo electoral no solo alcanza a López Aliaga sino también a otros 20 exalcaldes que encabezaron listas de candidatos a regidores en distintos distritos y provincias del país.

Aumenta desaprobación de Fujimori

Por otro lado, el estudio también revela que el 43% de los ciudadanos considera que el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a la cumbre de APEC será beneficioso para el país.

Encuesta Datum Internacional para América.

Sin embargo, un 26% opina que no tendrá ningún impacto, mientras que un 20% considera que será perjudicial.

No obstante, la mandataria registra un 55% de desaprobación a su gestión, frente a un 38% de aprobación.

Encuesta Datum Internacional para América.

La desaprobación de Fujimori aumentó cuatro puntos porcentuales respecto de octubre, cuando alcanzó el 51%. En tanto, su aprobación experimentó una ligera recuperación, al pasar de 37% a 38% en el mismo periodo.

Cabe resaltar que, al inicio de su gestión, la jefa del Estado obtuvo un 60% de aprobación y 24% de desaprobación.

La desaprobación alcanza su nivel más alto entre los ciudadanos de 45 a 54 años, con 60%, seguidos por el grupo de 25 a 34 años, con 58%.

En el ámbito regional, Lima y Callao constituyen el único ámbito donde la aprobación supera a la desaprobación, con 47% y 45%, respectivamente.

En el centro del país se registra el mayor rechazo a la gestión presidencial, con 68%, mientras que en el sur y el oriente alcanza el 62% en ambos casos. En el norte, la desaprobación llega al 56%.

Visita del Papa

De acuerdo con Datum, el 42% considera que el mensaje de esperanza fue lo más importante de la visita del papa León XIV al Perú.

Por regiones, el mensaje de esperanza tuvo mayor reconocimiento en el norte y el sur, ambos con 45%, seguidos de Lima y Callao (41%), el centro (40%) y Oriente (36%).

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En segundo lugar, el 21% de los ciudadanos resaltó su llamado a la unidad de los peruanos, mientras que un 14% valoró su cercanía con la población y otro 14% consideró importante el reconocimiento de sus vínculos con el Perú. Un 9% no precisó una respuesta.

Fenómeno El Niño

Ante la amenaza del Fenómeno El Niño (FEN), solo el 29% de los consultados afirma contar con una mochila de emergencia, mientras que el 27% asegura haber protegido y reparado los techos de sus viviendas.

Encuesta Datum Internacional para América.

El estudio también revela que el 18% de los encuestados ha almacenado alimentos no perecibles y agua como medida preventiva. En tanto, un 14% señala haberse informado sobre las acciones de prevención frente a este fenómeno climático.

Solo el 10% afirma haber identificado zonas seguras y rutas de evacuación, mientras que apenas el 9% ha acondicionado el sistema de agua y desagüe de su vivienda.

Ficha técnica: Encuesta realizada por Datum Internacional del 18 al 20 de noviembre de 2026. Se aplicaron 1.205 encuestas presenciales en hogares, en zonas urbanas y rurales de todo el país. El estudio tiene un margen de error de +/- 2,8%, un nivel de confianza del 95% y una representatividad del 100%. El muestreo fue probabilístico, polietápico, estratificado y proporcional al tamaño de la población de cada estrato. Punto de muestreo: Nacional urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali).