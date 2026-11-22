“Si quieres conocer a una persona no le preguntes lo que piensa sino lo que ama”, señaló alguna vez San Agustín (354-430), cuya frase nos ayuda a entender el fundamento ético, pero también emocional, de nuestro ilustre compatriota, León XIV, un miembro de la orden fundada bajo la égida del autor de “Confesiones” y “La ciudad de Dios”. Es en este último libro, concebido en el dramático contexto del saqueo de Roma (410), donde el obispo de Hipona imaginó dos realidades. Por un lado, la “ciudad de Dios” guiada por el amor divino y cuyo objetivo era la paz eterna y la verdad espiritual. Por el otro, “la ciudad terrenal” o pagana, dirigida por el egoísmo, la soberbia, el poder humano y la decadencia tanto material como espiritual. Para quien en su juventud fue un disoluto maniqueo además de escéptico, neoplatónico, profesor de retórica y que, con el paso de los años, se convirtió en ‘doctor de la Iglesia’, ambas ciudades estaban destinadas a convivir y, en el caso de la segunda, a redimirse mediante el amor. Como muchos de ustedes, tuve el enorme privilegio de presenciar al antiguo obispo de Chiclayo interactuando con los millones de peruanos que lo esperaron por horas para recibir sus bendiciones. Mientras ello ocurría recordé a Agustín, el argelino, para quien solo aquello que amamos nos define profundamente. Porque son finalmente nuestros afectos –en el caso de León XIV, su conmovedor amor por el Perú– los que van modelando la manera como valoramos la vida y, en algunos casos, enfrentamos a la muerte inevitable.

El regreso del Papa a la tierra que, de acuerdo con sus propias palabras, le enseñó a ver la vida de una manera diferente, descubriendo el universo de los afectos y de la generosidad ilimitada de los más necesitados, ha sido analizado de múltiples maneras. Desde una abierta apuesta por los pobres, a tono con su descubrimiento en el Perú de la Teología de la Liberación, hasta la cristalización de un liderazgo moral en un momento en el que una deshumanización galopante conmueve al planeta. Cabe recordar la posición de un matemático, como él, respecto a la inteligencia artificial, la cual considera como riesgosa si no se le subordina a la dignidad humana y al bien común. Lo que, evidentemente, es coherente con su veneración y respeto por la naturaleza, defendida por las comunidades de la costa, sierra y selva del Perú. Y acá vale la pena subrayar su reconocimiento por la solidaridad que percibió, durante su etapa norteña y chalaca, en el país de la magnífica diversidad y vergonzosa desigualdad. Para León XIV, el Perú conserva “expresiones cotidianas de solidaridad” tanto en las faenas comunales, donde él fue testigo de la confluencia de esfuerzos vecinales para realizar obras beneficiosas para el colectivo, como en la ayuda que se prestaban las familias que conoció, ante las dificultades propias de un país con un Estado ausente y corrupto como el nuestro. En una serie de gestos cariñosos, como el de compartir un plato de comida, el padre Roberto descubrió una manera de “amar a la propia patria” que se manifestaba, ante todo, en la cultura del cuidado practicada por los más vulnerables. Para el discípulo de Agustín, amar a un pueblo es, básicamente, desear que todos puedan vivir dignamente. En ese contexto, ofrecer algo de uno mismo por el bien ajeno fue un sentimiento, hoy en estado de extinción, que el sucesor de San Pedro llegó a comprender y valorar en ese Perú, dulce y cruel, al que se refirió Jorge Basadre.

Entender la vida social de las organizaciones y grupos desde la “perspectiva amorosa” nos permite asumir, de acuerdo con Humberto Maturana, que, si queremos lograr conversaciones que apuesten por el entendimiento y la reflexión, tenemos que ser capaces de expresar y entender nuestras emociones y las de nuestros interlocutores. Partiendo de la biología humana, el científico y filósofo Maturana vincula el lenguaje con las emociones, la cultura y el amor del que alguna vez habló Agustín y más recientemente nuestro Papa chiclayano. Todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y, por lo tanto, reparándose, manteniéndose y modificándose, un sistema “autopoiético” que se reproduce y repara con sus propios elementos, como una herida que sana individual, además de colectivamente. ¿Habrá llegado finalmente nuestro tiempo de sanación?