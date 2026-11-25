La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular), acordó invitar al canciller Carlos Espá a la sesión del próximo 1 de diciembre.
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