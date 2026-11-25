La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular), acordó invitar al canciller Carlos Espá a la sesión del próximo 1 de diciembre.

En dicha sesión, el titular de la diplomacia peruana, a pedido de diversos senadores, deberá brindar un informe completo sobre la reciente visita del papa León XIV a nuestro país.

Asimismo, tendrá que entregar los documentos que se le han solicitado con anterioridad respecto a la adhesión el Perú al Escudo de las Américas e informar sobre el proceso de ascensos en Torre Tagle, entre otros puntos.

De inmediato, los miembros de la comisión aprobaron por unanimidad (10 votos) la incorporación de senadores miembros a las ligas parlamentarias ya creadas.

La senadora Juana Ticona Cohaila (Partido Cívico Obras) se incorpora a las ligas de Amistad de Reino Unido y Suiza; y Patricia Juárez (Fuerza Popular), a las ligas de Amistad de Rusia y Portugal.

Del mismo modo, Jaime Delgado (Ahora Nación) pasará a la liga de Amistad de Países Bajos; y Rafael Yamashiro (Fuerza Popular), a la liga de Amistad de Israel.

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Asimismo, durante la sesión se sustentaron ocho proposiciones de resoluciones legislativas de modificación del Reglamento del Senado de la República.

Se trata de iniciativas presentadas por Lourdes Alcorta (Renovación Popular), Jacques Rodrich (Fuerza Popular), Mirtha Vásquez (Ahora Nación), Silvana Robles (Juntos por el Perú), Ruth Luque (Ahora Nación), Jaime Quito (Juntos por el Perú) y Moisés Chipana (Juntos por el Perú).