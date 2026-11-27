La denuncia la hizo durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Allí señaló a Víctor Piñán, portavoz de la agrupación en la Cámara Baja, y al diputado Heber López de promover maniobras para despojarlo de la facultad de elegir voceros, integrantes de comisiones y personeros, y trasladar esas atribuciones a los 14 diputados y cinco senadores de la agrupación.

“Entre gallos y medianoche mientras el pueblo espartano dormía tranquilo, estaban gestando este golpe dentro del propio partido que los acogió, que les dio su respaldo, les puso la camiseta del equipo y se la quitaron y la han quemado”, manifestó.

Sin embargo, mientras Belmont centraba sus cuestionamientos en lo ocurrido en la Cámara Baja, los senadores de Obras ya habían aprobado un acta que modificaba el reglamento interno de la agrupación y trasladaba al grupo parlamentario varias de las atribuciones de decisión que hasta entonces estaban en manos del presidente del partido.

¿La razón de fondo? Una fuente de El Comercio afirmó que todos estos preparativos de ambas cámaras respondían a que en enero próximo el Partido Cívico Obras perderá su inscripción tras no haber cumplido con dos requisitos para mantenerse vigente: Haber participado en el mínimo de 13 regiones y en 40 provincias durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

“Ese documento no es una traición, sino irnos preparando para un momento en que nos vamos a quedar sin partido. Tenemos que prepararnos además porque en diciembre se termina la legislatura”, indicaron.

Al cierre de este informe, Ricardo Belmont aseguró en RPP que no está dispuesto a que se modifique el reglamento interno del Partido Cívico Obras en el Congreso.

“No estoy dispuesto a que se cambie el reglamento porque no se habló antes de la pelea. No se puede cambiar el reglamento de un equipo de fútbol que está jugando el mundial. [...] Estoy dispuesto a conversar, sí, pero no a cambiar las reglas. Las reglas no se cambian. Nunca”, afirmó.

"En medio de una bancada oficialista que no jugó bien sus cartas desde un inicio, y una oposición extrema, los del partido de Belmont decidieron inclinar la balanza hacia la entrega de un resultado concreto". (Foto: GEC)

El caso concreto

Belmont afirmó que Piñán fue el rostro visible y el organizador de la traición y del intento de golpe interno en la bancada de Obras. Lo acusó de promover la modificación de los artículos 9, 10 y 11 del reglamento interno de la agrupación en la Cámara Baja, para lo cual habría encabezado una sesión.

Durante su transmisión en vivo, el presidente de Obras leyó el acta N.° 012-GPD-2026-OBRAS, en la que se consignaba la realización de la décimo segunda sesión ordinaria a las 9:30 de la mañana del 25 de noviembre.

Al respecto, Belmont sostuvo que la sesión no contó con el consenso ni con las firmas del resto de los integrantes de la bancada de diputados.

“Hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras”, refirió durante su transmisión.

También acusó a Heber López de actuar como ejecutor o intermediario directo de la maniobra, al intentar recolectar firmas de manera engañosa para concretar el propósito de Piñán.

Como parte de sus acusaciones, presentó un audio que, según afirmó, evidenciaría cómo López habría intentado convencer a parlamentarios, entre ellos la diputada por Puno Dina Hancco, de firmar a favor de las modificaciones al reglamento de Obras.

De acuerdo con la versión de Belmont, en la conversación López justificaba los cambios bajo el argumento de que permitirían que los 14 diputados y cinco senadores asumieran el control de las designaciones, en lugar del presidente del partido.

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Siguen las confrontaciones

Consultado por El Comercio, Heber López aseguró que el audio atribuido a él y a la diputada fue editado. Negó haber solicitado firmas a sus colegas y cuestionó a Belmont por haberlo expuesto públicamente durante su transmisión en vivo.

En primer lugar, López sostuvo que Hancco le manifestó que no entendía el alcance de las modificaciones y que, durante la conversación, le pidió que se las explicara al detalle. Insistió en que el audio había sido recortado.

“Don Ricardo hace ver que yo a las 9:00 de la mañana me habría juntado y había llevado toda la documentación para que firmen todos. Si yo realmente lo hubiera llevado, lo hubieran firmado todos, pero no era mi labor porque tenía Comisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó.

“Entonces quien miente es Ricardo Belmont. Me parece irresponsable su actitud y la forma cómo ha salido a decir mi nombre y poner mi rostro indicando que yo soy el traidor y que yo he tramado todo esto. Nunca había pensado de este señor que sea tan ligero, pese a que las personas que lo acompañan me visitaron y le expliqué el tema”. Heber López, Diputado por Obras

López dijo estar convencido de que el traidor es Belmont.

“Hoy yo estoy convencido que Ricardo Belmont es el traidor. No solamente traidor del partido, sino también de manera personal. Se le nota su falta de control de impulsos”, cuestionó.

El legislador también sostuvo que quien grabó la conversación entre él y Dina Hancco fue Eduardo Tuyume, una persona cercana a Ricardo Belmont, a quien calificó de “miserable”.

“Saca un audio donde está recortado. Ese audio no está completo. Este miserable de Tuyume lo ha recortado”, afirmó.

López aseguró, además, que tenía audios en los que Hancco le pedía disculpas y le aclaraba que únicamente le había preguntado de qué trataban las modificaciones al reglamento de Obras.

“Estoy esperando a que este señor Belmont salga a pedirme las disculpas del caso porque todo el país está enterado y mi nombre está mancillado. Esto no puede quedar impune”, criticó.

Al ser consultado sobre su continuidad en la bancada, respondió que tomará una decisión en los próximos días, pero dejó claro que “es una mentira” lo que indicó Belmont.

Implicaciones del caso

Paralelamente a este caso que se desarrolló durante la mañana y la tarde, a las 9:00 de la mañana se reunió Belmont con al menos 9 de los 14 integrantes de la bancada de Obras en la Cámara de Diputados.

Durante la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario, se acordó la salida de Piñán como vocero titular y se designó al diputado Raúl Camargo como su reemplazante.

Según el acta de la asamblea a la que accedió este Diario, la salida de Piñán no implica sanción ni declaración de responsabilidad alguna, pese a que, en las últimas horas, Belmont lo calificó de traidor.

Fuentes del partido indicaron que la situación a la interna de la bancada sigue agrietada y que ya no existe “confianza” hacia Piñán y menos a López.

Consultado por el caso, Raúl Camargo, nombrado vocero, indicó que la situación de Obras mejoró por la tarde, que no hay ningún expulsado y que a partir de ahora las coordinaciones y declaraciones serán con él para absolver cualquier duda.

El fondo del asunto

Por la tarde, este Diario accedió al oficio N.° 029-2026-2027-GPPCO-CS-CR, enviado por el vocero Daniel Barragán, de la Cámara Alta, al oficial mayor del Senado.

En el documento, Barragán deja constancia de que la agrupación parlamentaria aprobó por mayoría la modificación de los artículos 9, 10 y 11 de su Reglamento Interno.

#PartidoCívicoObras Tras una crisis interna, el Partido Cívico Obras, presidido por Ricardo Belmont, oficializó la salida de Víctor Piñán como vocero titular de la bancada y designó al diputado Raúl Camargo como su reemplazante. @Politica_ECpe https://t.co/KugxE7dRod — Erik Rivera (@ErikRivera__) November 26, 2026

Según el acta, a partir de esta modificación, el grupo parlamentario tendrá, entre otras atribuciones, la facultad de elegir a los candidatos a la Mesa Directiva del Senado y de las comisiones, así como al nuevo vocero titular y al alterno. Asimismo, podrá elegir a sus candidatos a la Mesa Directiva del Senado con el voto favorable de la mitad más uno de sus integrantes.

Antes de estos cambios, era el presidente del partido quien tenía las atribuciones de elección.

De hecho, ese fue el principal motivo por el que Belmont cuestionó a Víctor Piñán y Heber López.

Una fuente, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que los integrantes de la Cámara Alta no estaban de acuerdo con las decisiones unilaterales que Belmont tomaba sobre asuntos parlamentarios.

Sostuvo que el enfrentamiento entre Belmont y los legisladores se originó en las discrepancias sobre la votación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Según indicó, Belmont habría buscado que los parlamentarios votaran a favor de otorgarlas, pese a que dentro de la agrupación había voces disonantes.