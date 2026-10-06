Jinmyoung Lim llegó a América Latina atraída por su talento y diversidad cultural. En ese recorrido actuó en una telenovela colombiana, produjo un reality de K-pop, llevó finalistas a entrenarse a Corea y desarrolló proyectos en el Perú. Esa experiencia terminó convenciéndole de que el próximo gran fenómeno musical no tiene por qué venir únicamente de Seúl. Si BTS lo consiguió en Corea, ¿Por qué otros artistas no podrían conseguir lo mismo desde Perú?

Puede surgir en Lima, Bogotá, Ciudad de México o en cualquier lugar donde el talento encuentre una oportunidad.

Lim, conocida artísticamente como QoA, trabaja ahora en un reality internacional con esa misma visión. La convocatoria abrirá en noviembre para participantes desde los 13 años, mientras Perú figura entre los países que podrían albergar parte de la producción.

“Yo confío en que los talentos de Latinoamérica pueden llegar al mercado internacional”, afirma.

Jinmyoung Lim, conocida artísticamente como QoA, combina su carrera como cantante y productora con un nuevo proyecto para descubrir talentos internacionales en Latinoamérica. (Foto: EMMA Music)

QoA llegó por primera vez a Latinoamérica en 2010 y en 2013 estuvo en el Perú trabajando con artistas coreanos. Después regresó con grupos como U-Kiss y Teen Top y participó en proyectos de coproducción vinculados a música y gastronomía. En Colombia, además, desarrolló una carrera como actriz y formó parte de un reality de búsqueda de talentos de K-pop en el que participó como jurado y coproductora.

“Vine a Latinoamérica para difundir cultura e industria creativa. Empecé como actriz, pero después fui creando proyectos, formando talentos y conectando equipos”, explica.

Talento global

El proyecto que hoy prepara EMMA Music tendrá una convocatoria internacional que abrirá el 1 de noviembre y permanecerá disponible hasta finales de enero. En febrero comenzará la primera etapa de selección y, a partir de marzo, los elegidos pasarán a la fase vinculada al reality.

Habrá tres categorías: canto y baile; rap y baile; e instrumentos y canto. Los participantes deberán preparar materiales asignados por la producción y también propuestas libres, como canciones o coreografías propias.

Pero Lim insiste en que no está buscando únicamente buenas voces. “Queremos encontrar artistas completos”, explica.

La idea es trabajar canto, baile, instrumentos, performance, imagen, narrativa y contenido audiovisual. La preparación, señala, debe ser integral.

Esa visión nace del modelo coreano que conoce de cerca. Lim menciona a BTS y Blackpink como ejemplos de grupos que construyeron su éxito sobre años de entrenamiento, disciplina y preparación.

“BTS es un grupo extremadamente fuerte. Ellos tuvieron cuatro o cinco años de entrenamiento antes del debut. No solamente cantan y bailan, también se preparan mentalmente para influir positivamente en otros jóvenes”, sostiene.

Para QoA, allí está parte de la diferencia entre encontrar talento y construir una carrera.

“Yo creo mucho en la disciplina. Como productora puedo ser exigente porque pienso que esa es la base para ser artista”.

Más allá del K-pop

Aunque la experiencia de Lim está estrechamente ligada a Corea del Sur, el proyecto no busca fabricar una réplica del K-pop.

El reality tendrá participantes de distintas nacionalidades y el género central será el pop, pero con una fuerte presencia latina.

“El pop tiene muchas posibilidades para hacer fusión. Puedes poner sabor de bachata, reguetón, rock o electrónica. Es mucho más flexible”, explica.

La intención es formar dos agrupaciones principales, una masculina y otra femenina. También se evalúa crear un tercer grupo conformado por participantes de la categoría de instrumentos y canto, aunque esa decisión todavía no está cerrada.

Los ganadores firmarían con EMMA Music y desarrollarían música y videoclips dentro de una estructura de producción internacional.

“Queremos que cada artista pueda representar también su cultura. Que el público conozca su país a través de ese muchacho o de esa muchacha”.

Ahí aparece otra razón de su interés por América Latina.

“Son muchos países que comparten un mismo idioma y, al mismo tiempo, tienen una enorme diversidad. Eso tiene muchísimo potencial”, detalla.

Perú en evaluación

El lugar donde se producirá el reality todavía no está definido. Lim explica que existen tres posibles países y que incluso se analiza dividir parte de la producción entre distintas sedes. Cada territorio, señala, tiene regulaciones, incentivos y condiciones diferentes. Perú está entre las posibilidades.

La producción proyecta entre 12 y 14 episodios y actualmente negocia aspectos vinculados a formato, derechos, distribución y plataformas. Entre las opciones que estudian figuran servicios internacionales de streaming, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.

“Estamos viendo cuál es la mejor manera de llegar más lejos y llamar la atención”, explica.

Si Perú termina formando parte de la producción, la intención es trabajar también con profesionales locales detrás de cámaras: compositores, productores musicales, coreógrafos, bailarines, estilistas y realizadores audiovisuales.

“Me gustaría que el talento peruano participe tanto delante como detrás de las cámaras”, dice.

Frente a cámara

QoA no quiere permanecer solo detrás de escena. También acaba de iniciar su camino como solista con “Into Me”, un tema en el que participó como compositora y que reunió a creadores de distintas nacionalidades.

Su formación comenzó con piano y ballet, y luego siguió con canto y actuación. Durante años se concentró en producir y acompañar las carreras de otros artistas, pero ahora quiere recuperar también su lugar frente al público.

“Detrás de cámara trabajo para apoyar a mis artistas, pero como artista también necesito un espacio para expresar lo que quiero compartir”, confiesa.

Esa doble mirada, dice, también la ayuda a entender mejor a quienes recién empiezan. Jóvenes que todavía ensayan, graban videos y esperan una oportunidad. Para QoA, el próximo gran artista podría estar entre ellos.