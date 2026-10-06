icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS nació en Corea del Sur. Desde allí se ha convertido en la banda más famosa del mundo. Ellos cantarán en Lima, Perú, esta semana.
BTS nació en Corea del Sur. Desde allí se ha convertido en la banda más famosa del mundo. Ellos cantarán en Lima, Perú, esta semana.
/ FREDERIC J. BROWN
Por Sonia del Águila

Jinmyoung Lim llegó a América Latina atraída por su talento y diversidad cultural. En ese recorrido actuó en una telenovela colombiana, produjo un reality de K-pop, llevó finalistas a entrenarse a Corea y desarrolló proyectos en el Perú. Esa experiencia terminó convenciéndole de que el próximo gran fenómeno musical no tiene por qué venir únicamente de Seúl. Si BTS lo consiguió en Corea, ¿Por qué otros artistas no podrían conseguir lo mismo desde Perú?

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista