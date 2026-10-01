El grupo tiene programado tres conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre | Foto: AFP / Archivo GEC / Composición EC
El grupo tiene programado tres conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre | Foto: AFP / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró este jueves que los conciertos de BTS programados en el estadio San Marcos no están en riesgo de cancelación, pese a las dudas surgidas tras la clausura del Arena 1, en San Miguel, donde Robbie Williams tenía prevista una segunda presentación.

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