El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró este jueves que los conciertos de BTS programados en el estadio San Marcos no están en riesgo de cancelación, pese a las dudas surgidas tras la clausura del Arena 1, en San Miguel, donde Robbie Williams tenía prevista una segunda presentación.

Durante sus declaraciones a los medios, la autoridad explicó que la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres está a cargo de verificar las condiciones de seguridad del recinto y supervisar los protocolos establecidos para los espectáculos.

El alcalde brindó estas declaraciones este jueves durante un evento municipal realizado en la Vía Expresa Grau. | Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

“Para nada, no está en riesgo. Estamos haciendo un gran trabajo. Esto lo administra directamente la Gerencia del Riesgo de Desastres”, sostuvo Reggiardo al ser consultado sobre las inspecciones.

El burgomaestre también señaló que las deficiencias detectadas en recintos ubicados en distritos de Lima afectan la imagen de la ciudad ante la prensa internacional. Por ello, pidió a los alcaldes distritales reforzar la fiscalización de los eventos masivos y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Reggiardo pide apoyo a las ARMY

En ese contexto, Reggiardo hizo un llamado a las ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores de BTS, para que colaboren con las medidas de prevención durante las jornadas de los conciertos.

“A los fans, a las seguidoras llamadas ARMY, que siguen a este grupo tan importante y que tienen tantos seguidores a nivel mundial, que contribuyan con nosotros, con la organización, con medidas elementales de protección, fundamentalmente de su integridad”, manifestó.

BTS, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, tiene programadas presentaciones en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira ‘Arirang’.

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Inspecciones continuarán antes de los conciertos

En tanto, la Municipalidad de Lima tiene previstas evaluaciones técnicas para el 2, 5 y 6 de octubre, que comprenderán las estructuras temporales, los sistemas eléctricos y las torres de sonido instaladas para los espectáculos.

La inspección definitiva se realizará 24 horas antes del primer concierto, como parte del proceso previo a la emisión de las garantías finales para los eventos, que contemplan la asistencia de hasta 50.000 personas por fecha.