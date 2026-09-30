Tras presentarse en Bogotá, el grupo surcoreano llegará a Lima el 7, 9 y 10 de octubre con su 'Arirang World Tour' | (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Tras presentarse en Bogotá, el grupo surcoreano llegará a Lima el 7, 9 y 10 de octubre con su 'Arirang World Tour' | (Photo by VALERIE MACON / AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

Este miércoles 30 de setiembre, el grupo surcoreano BTS aterrizó en Bogotá para cumplir con sus conciertos programados al 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dando inicio a su recorrido por Latinoamérica con la gira ‘Arirang’.

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