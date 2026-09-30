Este miércoles 30 de setiembre, el grupo surcoreano BTS aterrizó en Bogotá para cumplir con sus conciertos programados al 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dando inicio a su recorrido por Latinoamérica con la gira ‘Arirang’.

La llegada del septeto de K-pop fue reportada por Noticias Caracol, que difundió imágenes de los artistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, quienes abandonaban el terminal aéreo a bordo de un bus local.

ARMY de Colombia tras imágenes filtradas de BTS: Es un riesgo para los integrantes

Sin embargo, lejos de generar emoción entre los fanáticos, la noticia de su llegada provocó el cuestionamiento del ARMY de Colombia, club de fans oficial de BTS, que pidió no revelar sus ubicaciones y eliminar el contenido ya publicado “para tranquilidad” de los artistas.

Según la organización, esto representa un riesgo para los integrantes, su equipo y los ciudadanos debido a las posibles aglomeraciones.

“Esta visita es una oportunidad para Bogotá y para el país. Que salga bien depende de que cuidemos a quienes la hacen posible. Informar sobre BTS es bienvenido. Informar dónde están, no”, sentenció el ARMY colombiano.

🚨 Comunicado a Caracol Noticias y medios de comunicación



Hoy, 30 de septiembre, @NoticiasCaracol transmitió en vivo desde afuera del hotel donde se hospeda BTS y anunció esa transmisión en sus redes. Informar en tiempo real dónde están o dónde se alojan pone en riesgo su… pic.twitter.com/24ntv4NJIq — BTS ARMY Colombia⁷ 🇨🇴 (@btsarmycol_) October 1, 2026

Por otro lado, las autoridades de Bogotá estiman que los conciertos generarán un impacto económico de aproximadamente US$25 millones, principalmente en alimentos y bebidas, alojamiento, transporte y compra de recuerdos.

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¿Cuáles son las próximas fechas de BTS en Latinoamérica?

Tras sus dos presentaciones en Colombia, BTS se trasladará a Lima donde ofrecerá tres conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Previo a estos shows, los fans organizaron diversas actividades para recibir al grupo, entre ellas un espectáculo de drones y ferias inmersivas.

Posteriormente, el grupo viajará a Chile, donde se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. Luego, llegará a Buenos Aires, Argentina, para sus conciertos del 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

Finalmente, cerrará su gira latinoamericana en Sao Paulo, Brasil, con presentaciones programadas para el 28, 30 y 31 de octubre en el ‘Estádio do MorumBIS’.