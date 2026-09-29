A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, programados al 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció la ejecución de acciones preventivas para asegurar que el espectáculo cumpla con las condiciones necesarias de protección a los consumidores.

Como parte de estas medidas, la entidad informó que envió comunicaciones formales a Live Nation, empresa encargada del evento, para exhortarla a realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes y “garantizar el desarrollo seguro y ordenado de cada presentación”.

🚨 El Indecopi realiza acciones preventivas ante los conciertos de 🎤💜 BTS en Lima 🎤💜. Aquí los detalles ⤵️ pic.twitter.com/g3NkCH8jxk — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) September 29, 2026

Además, el organismo notificó al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y las municipalidades involucradas, con el objetivo de promover la coordinación de las medidas de seguridad que correspondan a cada institución.

En ese sentido, el Indecopi precisó que estas acciones fueron adoptadas de manera anticipada debido a la expectativa generada por la llegada de BTS al Perú, en lo que será el primer encuentro del grupo surcoreano con su ARMY (club de fans) peruano.

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“Estas acciones se realizaron de manera anticipada para contribuir, desde nuestras competencias, a que el espectáculo se desarrolle con las condiciones necesarias para la protección de los consumidores”, indicó la institución en su pronunciamiento.

La intervención del organismo se da días después de la clausura del recinto Arena 1 Park, en San Miguel, medida que ocasionó la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras detectarse incumplimientos relacionados con las rutas de evacuación durante la primera fecha del espectáculo.

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