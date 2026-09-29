El grupo de K-Pop se presentará el 7,9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, en Lima | (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
El grupo de K-Pop se presentará el 7,9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, en Lima | (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, programados al 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció la ejecución de acciones preventivas para asegurar que el espectáculo cumpla con las condiciones necesarias de protección a los consumidores.

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