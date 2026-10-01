De acuerdo con el reporte, el grupo es el séptimo en lograr esta cifra de recaudación en la historia del registro de Billboard | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
De acuerdo con el reporte, el grupo es el séptimo en lograr esta cifra de recaudación en la historia del registro de Billboard | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
/ Kim Min-Hee / POOL
Por Redacción EC

La banda surcoreana BTS alcanzó los 500 millones de dólares en ventas acumuladas de entradas durante su gira mundial “Arirang”, según las cifras de la publicación especializada Billboard Boxscore, lanzadas este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.