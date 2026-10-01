La banda surcoreana BTS alcanzó los 500 millones de dólares en ventas acumuladas de entradas durante su gira mundial “Arirang”, según las cifras de la publicación especializada Billboard Boxscore, lanzadas este miércoles.

De acuerdo con el reporte, el grupo es el séptimo en lograr esta cifra de recaudación en la historia del registro de Billboard, sumándose a una lista integrada principalmente por agrupaciones de rock.

La mayor parte de dicho monto se concentró en sus recientes presentaciones de agosto, mes en el que realizaron 12 conciertos con una asistencia de 800 mil espectadores y una recaudación de 171,7 millones de dólares.

Con el balance de ese mes, el grupo obtuvo el segundo mayor total mensual en el historial de la plataforma comercial, detrás del registro alcanzado por Beyoncé en agosto de 2023.

BTS | Foto: EFE

Asimismo, la cifra le permitió al grupo ubicarse por quinta vez en el primer lugar del listado mensual “Top Tours”, ranking dominado históricamente por artistas como Bad Bunny (10 números uno), además de Beyoncé, Coldplay y Elton John (siete números uno cada uno).

La gira “Arirang”, que se inició en Corea del Sur en abril de este año, tiene programadas cerca de 40 presentaciones adicionales, con las que la publicación estima que el monto acumulado del recorrido podría aproximarse a los 1.000 millones de dólares al cierre de sus fechas previstas.