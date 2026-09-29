La llegada de BTS a Lima ha generado entusiasmo entre sus seguidores, pero también una controversia entre comunidades de ARMY de Perú y Chile. El punto de discusión es un show de drones dedicado a Jimin, integrante de la agrupación surcoreana. Las fan bases chilenas cuestionaron la iniciativa y sostuvieron que presenta similitudes con un proyecto que preparaban para los conciertos en Santiago.

Según el comunicado difundido por ARMY Chile, varios proyectos que venían preparando para las presentaciones de BTS en su país habrían sido replicados por fan bases peruanas. La organización señaló que estas iniciativas comenzaron a planificarse desde febrero y solicitaron que las propuestas sean retiradas.

“Hemos constatado que varios de nuestros proyectos fueron replicados por fanbases peruanas para los conciertos de BTS en Perú, sin aviso ni autorización previa… Les pedimos que retiren los proyectos que fueron copiados y que ideen propuestas propias, sin perjudicar el trabajo de otros países”, señala el comunicado.

ARMY de Perú y Chile protagonizan disputa por show de drones para Jimin, integrante de BTS. ( Foto: Instagram / @btsarmychileoficial)

ARMY Perú y BTS Perú Fanclub responde

La controversia también alcanzó a ARMY Perú y BTS Perú Fanclub, organizaciones que aclararon que no son responsables de la organización del show de drones ni de otra acción dedicada a Jimin. Sin embargo, indicaron que apoyan la difusión de estas iniciativas y aseguraron que comenzaron a colaborar con PJmusas aproximadamente desde marzo de 2026.

“Estos proyectos no son organizados por nosotros. Tras el anuncio del concierto, nos acercamos a PJmusas para proponer trabajar de manera coordinada en la difusión de sus proyectos relacionados con Jimin, considerando la cercanía de su cumpleaños con la fecha del concierto del 10 de octubre. Desde entonces, aproximadamente desde marzo de 2026, hemos venido apoyando”, señala el comunicado de ARMY Perú.

ARMY de Perú y Chile protagonizan disputa por show de drones para Jimin, integrante de BTS. ( Foto: Instagram / @bts_peru - @army_peru)

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“Nuestro enfoque está en seguir construyendo, desarrollando proyectos y celebrando la llegada de BTS, no en alimentar controversias o divisiones”, agregaron.

La polémica ocurre a pocos días de los tres conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. La agrupación luego viajará a Chile, donde tiene presentaciones programadas para los días 14, 16 y 17 de octubre. Jimin cumplirá 31 años el 13 de octubre, fecha en la que ya estará en territorio chileno.

BTS se presentó el viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena como parte del iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: Instagram / @iheartmediaofficial)

Show de drones

El show de drones cuestionado está a cargo de PJmusas, una comunidad peruana dedicada a Jimin. La actividad busca iluminar el cielo de la Costa Verde con drones que formen imágenes y mensajes relacionados con el integrante de BTS. El homenaje está previsto para el 9 de octubre, antes de su cumpleaños número 31.