ARMY de Perú y Chile protagonizan disputa por show de drones para Jimin, integrante de BTS. (Foto: EFE/ Hybe /Bighit Music / Instagram - @j.m)
ARMY de Perú y Chile protagonizan disputa por show de drones para Jimin, integrante de BTS. (Foto: EFE/ Hybe /Bighit Music / Instagram - @j.m)
Por Redacción EC

La llegada de BTS a Lima ha generado entusiasmo entre sus seguidores, pero también una controversia entre comunidades de ARMY de Perú y Chile. El punto de discusión es un show de drones dedicado a Jimin, integrante de la agrupación surcoreana. Las fan bases chilenas cuestionaron la iniciativa y sostuvieron que presenta similitudes con un proyecto que preparaban para los conciertos en Santiago.

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