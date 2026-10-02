La ATU sostuvo que seguirá actuando dentro del marco de sus competencias para garantizar que el transporte en Lima y Callao. Foto: GEC
La ATU sostuvo que seguirá actuando dentro del marco de sus competencias para garantizar que el transporte en Lima y Callao. Foto: GEC
/ Victor Idrogo
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), emitió un pronunciamiento sobre la situación actual del vehículo de transporte conocido como el “Army Bus”, el cual promocionaba el traslado de fanáticos de la agrupación surcoreana BTS hacia los conciertos, indicando que no se le ha impuesto “ninguna multa”.

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