A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), emitió un pronunciamiento sobre la situación actual del vehículo de transporte conocido como el “Army Bus”, el cual promocionaba el traslado de fanáticos de la agrupación surcoreana BTS hacia los conciertos, indicando que no se le ha impuesto “ninguna multa”.

La entidad reguladora de transporte precisó que, con fecha 29 de septiembre, cursó una comunicación de carácter preventivo y exhortativo a la empresa operadora de la unidad pública (con placa CSN631).

Modificación de rutas e infracciones

En su comunicado, la ATU recordó que las empresas de transporte público autorizadas no pueden alterar las condiciones del servicio para el cual fueron habilitadas. En ese sentido, remarcaron que el cumplimiento e itinerario de las rutas establecidas es estricto e irrestricto.

Promocionar y realizar recorridos especiales o fuera de la ruta asignada —como el traslado exclusivo a eventos masivos o conciertos— implicaría el abandono del itinerario autorizado, lo cual constituye una infracción administrativa sujeta a sanciones de acuerdo a la normativa vigente.