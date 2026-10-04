El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció un plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett para unidades que transitan entre Ventanilla y San Miguel desde el lunes 5 de octubre. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la medida con el objetivo de preservar la fluidez de los desplazamientos en esa zona del Callao.

La restricción comprende el cierre temporal de aproximadamente 400 m. de las vías auxiliares en ambos sentidos de la arteria vial. De esta manera, los conductores de transporte público y particular deben desplazarse por tres carriles habilitados en la vía principal entre los paraderos Aduanas y El Olivar.

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El plan de tránsito abarca a todas las rutas de transporte público de pasajeros y a los automóviles particulares que recorren dicha ruta interdistrital. Para orientar a los choferes, las zonas intervenidas cuentan con señalización vertical y horizontal colocada de manera estratégica.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú se encargarán de dirigir el flujo vehicular en los cruces de mayor congestión vehicular. Asimismo, personal técnico y orientadores de la entidad reguladora del transporte permanecerán en el área de intervención para colaborar con el orden vial.

La medida busca reducir el impacto del cierre en la rutina de miles de usuarios y vecinos de la zona. La institución difunde las rutas recomendadas de forma oportuna mediante sus canales oficiales para conocimiento de la población.

La circulación por la vía central se mantiene bajo supervisión de los inspectores para prevenir demoras o accidentes en el tramo afectado. Además, el personal de fiscalización verifica que los conductores respeten los límites de velocidad autorizados durante todo el trayecto.

Trabajos de construcción en la Av. Elmer Faucett

Los desvíos vehiculares responden a la construcción del primer acceso a la estación El Olivar del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Esta infraestructura subterránea se ubica exactamente en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar.

La estación El Olivar registra un avance físico total del 59.53% en toda su estructura general. Por su parte, las obras civiles de dicho paradero subterráneo alcanzan un progreso del 92.70% de ejecución.