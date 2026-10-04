Los desvíos entre Ventanilla y San Miguel en la Av. Elmer Faucett vigentes desde el 5 de octubre. (Foto: MTC)
Los desvíos entre Ventanilla y San Miguel en la Av. Elmer Faucett vigentes desde el 5 de octubre. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció un plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett para unidades que transitan entre Ventanilla y San Miguel desde el lunes 5 de octubre. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la medida con el objetivo de preservar la fluidez de los desplazamientos en esa zona del Callao.

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