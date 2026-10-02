La Asociación de Transportistas de Buses Interprovinciales de la Región Junín advirtió que el alza sostenida del precio del diésel y la informalidad vienen afectando la operación de las empresas formales del sector. El gremio solicitó una audiencia con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para exponer la situación y plantear medidas.

Según el comunicado, el incremento del combustible ha elevado considerablemente los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Los transportistas señalan que, de mantenerse esta tendencia, algunas compañías podrían reducir frecuencias, trasladar mayores costos a los pasajeros o incluso suspender operaciones.

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Transportistas cuestionan alcance del subsidio al diésel

Uno de los principales reclamos está relacionado con el subsidio de S/4 por galón de diésel aprobado por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia N.° 004-2026. El gremio sostiene que los S/33,8 millones destinados al beneficio serían insuficientes para atender la demanda de las empresas que cumplen con los requisitos establecidos.

La asociación señala que las solicitudes superarían las 6.000, mientras que, según la información recibida por el gremio, solo 1.778 empresas podrían acceder al subsidio debido a la disponibilidad presupuestal. Por ello, pide ampliar la partida y evitar que transportistas formales queden excluidos pese a cumplir las condiciones.

También solicita que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informe públicamente el número de solicitudes recibidas, cuántas cumplen los requisitos, cuántas fueron atendidas y el saldo presupuestal disponible. Además, plantea evaluar una ampliación del plazo de registro para quienes tuvieron dificultades con la plataforma digital.

Transportistas de Junín piden audiencia al MTC ante alza del diésel, subsidio e informalidad. Foto: Andina

En relación al alza de combustibles que no se ha visto solucionada con el subsidio, también transportistas de Barranca, agrupados en el Gremio Provincial de Transportistas de Carga y Logística y la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de la provincia, han convocado a un “apagado de motores” masivo para este lunes 5 de octubre a partir de las 6:00 a. m. Los dirigentes calificaron la situación actual de su sector como “sostenible” debido al incremento indiscriminado en el precio del carburante, lo cual perjudica directamente sus operaciones cotidianas. Ante este escenario, hicieron un llamado urgente a todos sus colegas para sumarse a la paralización de sus unidades de carga pesada, con el objetivo de presionar y establecer en conjunto una nueva tabla de fletes que les permita hacer frente a la crisis económica.

Informalidad, otro problema para el transporte formal

El gremio también alertó por el impacto del transporte informal. Según sostiene, los operadores que trabajan al margen de las autorizaciones y obligaciones legales no afrontan los mismos costos de habilitación, seguros, mantenimiento, revisiones técnicas y obligaciones tributarias que las empresas formales, lo que les permite competir con tarifas más bajas.

Ante esta situación, los transportistas de Junín solicitaron fortalecer la fiscalización en carreteras y terminales, en coordinación con la SUTRAN, la Policía Nacional y los gobiernos regionales. También plantearon establecer una mesa de trabajo permanente para identificar las rutas y puntos críticos donde se concentra el transporte informal.

Finalmente, la Asociación de Transportistas de Buses Interprovinciales de Junín pidió al MTC una reunión para abordar el alza del combustible, el acceso al subsidio y la informalidad. El gremio sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del transporte interprovincial formal.

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