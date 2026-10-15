La ciudad de Huancayo se convertirá en un punto de encuentro para la innovación, el emprendimiento y la tecnología con la primera edición del Huancayo Tech Fest – Upla Tech Fest + DevFest 2026, evento que espera convocar a más de 5.000 asistentes durante dos jornadas dedicadas a las startups, inversión, programación, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El encuentro se realizará el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Parque Huamanmarca, de 9:00 a.m. a 8:30 p.m., con ingreso libre. La iniciativa es presentada por la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) y Google, y forma parte de la Huancayo Tech Week, una propuesta que busca fortalecer el ecosistema tecnológico y de emprendimiento desde el centro del país.

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La programación contempla más de 30 ponentes, 12 talleres prácticos y cinco grandes finales, además de una amplia zona de experiencias abiertas al público con presencia de embajadores de organizaciones de talla internacional entre las que destacan AWS Perú y SpaceXAI entre otros. Los asistentes podrán participar en actividades de realidad virtual, gaming, consola, robótica y una exclusiva ZONA UPLA.

La primera jornada, el viernes 23 de octubre, estará enfocada en startups, inversión y emprendimiento. Entre las actividades principales se encuentra el Pitch Competition, donde startups de la región presentarán sus propuestas ante inversionistas, además de charlas y paneles sobre financiamiento, innovación y los desafíos que enfrentan los emprendedores durante sus primeros años.

El sábado 24 estará dedicado a la tecnología y la inteligencia artificial, con una agenda que incluye conferencias sobre herramientas de IA, desarrollo de productos, programación, innovación y el impacto de estas tecnologías en el trabajo y la educación.

También se desarrollará el Code Challenge, una competencia en vivo para programadores, y una gran final de gaming.

Uno de los componentes centrales del festival serán los talleres gratuitos, un espacio diseñado para que los participantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar actividades tecnológicas de manera práctica, abordando sesiones sobre Google AI Studio y Gemini, AWS, automatización con n8n, robótica e inteligencia artificial, Notion y Make, creación de bots y herramientas de IA, entre otros.

Tecnología, competencia y entretenimiento

El festival también busca acercar la tecnología a distintos públicos mediante experiencias interactivas y competencias. Durante ambos días se desarrollarán actividades de realidad virtual, gaming, robótica y consolas, mientras que el escenario principal albergará las finales de Pitch Competition, Code Challenge, Cosplay, Batallas de Aura y Gaming.

El programa incluye un speed dating para presentar ideas de negocio y micro reuniones individuales con ponentes, con el objetivo de generar redes de contacto dentro del ecosistema tecnológico.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 5 de octubre a través de la plataforma de DevFest. La participación es gratuita y quienes se registren podrán acceder al kit del evento y participar en los sorteos programados. También existe la posibilidad de participar como competidor, voluntario o aliado del festival.