El Huancayo Tech Fest se realizará el 23 y 24 de octubre. (Foto: GEC)
El Huancayo Tech Fest se realizará el 23 y 24 de octubre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La ciudad de Huancayo se convertirá en un punto de encuentro para la innovación, el emprendimiento y la tecnología con la primera edición del Huancayo Tech Fest – Upla Tech Fest + DevFest 2026, evento que espera convocar a más de 5.000 asistentes durante dos jornadas dedicadas a las startups, inversión, programación, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.