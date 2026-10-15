El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)
El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)
Por Redacción EC

Un severo incendio forestal viene consumiendo hasta la fecha más de mil hectáreas de bosques y cultivos en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en Junín. El fuego inició el 4 de octubre y avanza con rapidez hacia comunidades, por lo que los vecinos de la zona reclaman apoyo a nivel nacional.

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