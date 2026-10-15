Un severo incendio forestal viene consumiendo hasta la fecha más de mil hectáreas de bosques y cultivos en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en Junín. El fuego inició el 4 de octubre y avanza con rapidez hacia comunidades, por lo que los vecinos de la zona reclaman apoyo a nivel nacional.

A través de la ONG Perú Pendiente, los residentes de las comunidades que ya han sido afectadas por el fuego y las columnas de humo solicitan apoyo de bomberos a nivel nacional. Esto debido a la incapacidad de controlar el incendio por falta de recursos humanos y organización.

“Pedir a medios de comunicación la acción de los bomberos nacional, de gente especializada, que bajen helicópteros. Pueden desaparecer algunas comunidades”, advierten en una grabación desde Cutivireni, una de las poblaciones afectadas por el fuego.

“Imaginemos que se puede salir más de control. Me he comunicado con mis hermanos del Ene y están sumamente preocupados porque en realidad no saben qué hacer. Uno trabaja por acá, otro por allá, otro más por allá. En realidad estamos dispersos y no hay una persona que pueda liderar de forma especializada y mitigar este incendio que ya está incontrolable”.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Río Tambo confirmó daños en 11 viviendas y la afectación directa de 50 familias asháninkas. Asimismo, los reportes defensoriales contabilizaron 60 grupos familiares damnificados y 25 afectados en los anexos de Tshiapo y Tiboreni.

El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)

El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)

Las llamas alcanzaron los sectores comunales de Tincareni, Tarobeni, Cobeja, Saboroshari y Alto Cobeja. Las autoridades locales advirtieron sobre el peligro inminente para la Reserva Nacional Asháninka y el Parque Nacional Otishi.

El clima adverso complicó las labores de mitigación con temperaturas extremas de 43°C. Además, la geografía accidentada de la selva central demandó caminatas de varias horas para el ingreso a los puntos críticos.

Brigadistas de la Federación Asháninka del Río Ene y comuneros han abierto líneas de defensa en el terreno para proteger sus casas y plantaciones. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó el despliegue de diez efectivos militares en su reporte del 13 de octubre a las 2:40 p.m.

El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)

El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)

El fuego sigue sin control destruyendo zonas en Río Tambo y poniendo en riesgo a comunidades de Satipo, Junín. (Fotos: Perú Pendiente ONG)

La intensidad del fuego provocó agotamiento físico extremo y problemas de asfixia por inhalación de humo en el personal de primera respuesta. Esta situación causó el retiro de los bomberos voluntarios y de los colaboradores externos, según informó la Subprefectura Provincial de Satipo.

Defensoría del Pueblo exige auxilio regional urgente ante emergencia en Satipo

El representante de la Defensoría del Pueblo en Satipo, Gino Zorrilla, exigió al Gobierno Regional de Junín una respuesta integral frente a este desastre de tercer nivel. El funcionario exhortó a convocar de inmediato a la Plataforma Regional de Defensa Civil y advirtió sobre la falta de bomberos especializados en siniestros forestales.

#Junín 📢 | 🚨 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗔 𝗚𝗢𝗥𝗘 𝗝𝗨𝗡𝗜́𝗡 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗥 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗖𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗭 𝗗𝗜́𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗣𝗢 La Defensoría del Pueblo en Satipo exige al Gobierno Regional (GORE) de Junín como responsable de la conducción en un tercer nivel de emergencia, reforzar la articulación entre los distintos niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral e inmediata que permita sofocar los incendios forestales que vienen afectando desde hace más de diez días a la población de los anexos Tshiapo y Tiboreni, ubicados en el centro poblado Cutivireni del distrito de Río Tambo. 🔗 Nota de prensa 👉 https://t.co/wfklLeawYu #DefensoríaDelPueblo #TeDefiende — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 15, 2026

La sede defensorial también solicitó a los municipios de Río Tambo y Satipo máxima celeridad en el registro de las fichas de evaluación de daños. Esta información oficial en el sistema nacional asegurará la distribución de ayuda humanitaria y mejores condiciones de seguridad para las brigadas en primera línea.