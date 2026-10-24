Keiko Fujimori destacó el presupuesto que destinarán para destrabar obras al supervisar reinicio de operaciones de Tren Macho. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori destacó el presupuesto que destinarán para destrabar obras al supervisar reinicio de operaciones de Tren Macho. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este sábado el reinicio de operaciones del Tren Macho en Chilca, Junín. La reactivación ocurrió durante la ceremonia por el centenario del ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

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