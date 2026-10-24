La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este sábado el reinicio de operaciones del Tren Macho en Chilca, Junín. La reactivación ocurrió durante la ceremonia por el centenario del ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso en marcha el tramo de 57 kilómetros entre Chilca y Cuenca tras un año de paralización. El servicio será gratuito los lunes para beneficiar a comunidades aledañas al río Mantaro.

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Durante su discurso sobre la partida adicional que se está destinando para obras en el 2027: “Lo que ha faltado es decisión política. Con este gobierno hemos hecho un anuncio muy importante, un presupuesto adicional el próximo año de dieciocho mil millones de soles para que no haya excusas que las obras se hagan”. Estos fondos financiarán el destrabe de proyectos paralizados en el país.

Keiko Fujimori destacó el presupuesto que destinarán para destrabar obras al supervisar reinicio de operaciones de Tren Macho. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

La modernización del ferrocarril contempla una inversión superior a US$500 millones mediante asociación público-privada. El proyecto busca rehabilitar más de 120 kilómetros de vía férrea y conectar la ruta con la capital.

“No importa por qué movimiento regional hayan sido elegidos, porqué partido hayan sido elegidos, sabemos que vendrán nuevas autoridades, el objetivo de este gobierno es trabajar juntos porque acá lo importante son los ciudadanos”, reiteró este sábado para llamar a la unidad a todas las autoridades elegidas.

El servicio ferroviario reducirá el tiempo de viaje por carretera en aproximadamente 30 minutos entre Huancayo y Huancavelica. La población contará con transporte seguro para trasladar cosechas agrícolas y artesanías a los mercados.

Keiko Fujimori destacó el presupuesto que destinarán para destrabar obras al supervisar reinicio de operaciones de Tren Macho. (Foto: Presidencia)

Obras hídricas de Keiko Fujimori en Concepción

Posteriormente, Keiko Fujimori se trasladó a la comunidad de Usibamba, en Concepción, donde inauguró un proyecto hídrico. La obra incluye seis reservorios con geomembrana, dos cochas y un kilómetro de canales de regadío.

En la zona agraria, la mandataria entregó dos tractores a las familias agricultoras. Asimismo, planteó impulsar el programa Sierra Verde e incorporar la modernización de colegios locales.