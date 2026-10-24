Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que tienen listos borradores de decretos legislativos en los 20 puntos que, inicialmente, aprobó la cámara de diputados del Parlamento. Entre ellos, la reforma y modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la declaratoria de necesidad en la construcción de nuevas cárceles y la modificatoria a la Ley de Carrera Especial Penitenciaria.

En esta última, la administración de Fujimori Higuchi busca establecer la inhabilitación permanente para el reingreso al INPE de funcionarios destituidos y acelerar los procesos administrativos de sanción.

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Y también cambiar la norma para permitir que oficiales del Ejército y de la Policía Nacional en retiro y expertos en seguridad puedan asumir la dirección de cárceles y otros altos cargos. “Queremos incorporar a especialistas, es necesario incluir a más personas con experiencia en seguridad. La actual ley lo impide”, añadieron.

Las mismas fuentes refirieron que están trabajando en la redacción de los decretos legislativos de los siete puntos que fueron sumados en el Senado.

Además, detallaron que el primer paquete de normas que saldrá será en seguridad ciudadana y la modificación para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pueda atender las emergencias de manera directa y rápida.

Otras fuentes señalaron que, en estos primeros decretos legislativos, el gobierno intentará incluir el restablecimiento de las capacidades operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que no tuvo consenso en la cámara baja y que fue rechazado por la oposición en el Senado.

En el 2015, el Parlamento le retiró esta facultad a la referida institución, luego de que una denuncia periodística revelara que realizó reglaje a políticos de la oposición, empresarios y hombres y mujeres de prensa. Incluso, espió a Marisol Espinoza, entonces vicepresidenta de la República que estaba distanciada del gobierno de Ollanta Humala.

En dos semanas

El texto aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, que fue ratificado en el pleno de la cámara alta, eliminó la calificación de las organizaciones criminales como “grupos hostiles” y planteó una regulación más amplia sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

En la ley contra el crimen organizado reemplazó “método de violencia propios del terrorismo” por “técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas” como criterio para calificar a estas organizaciones.

Al respecto, fuentes del Ejecutivo indicaron que se va a analizar si esta facultad delegada les permite o no homologar el juzgamiento o sanción de las redes criminales al trato que reciben organizaciones terroristas, como sucede en El Salvador, Colombia y otros países de la región. “Vamos a buscar la fórmula más útil para el país […] Ya se ha avanzado bastante en los borradores, lo que necesitamos es ubicar las palabras adecuadas”, manifestaron.

Las mismas fuentes adelantaron que los primeros decretos legislativos se comenzarán a promulgar dentro de las próximas dos semanas.

Explicaron que los decretos legislativos tienen que contar con el visto bueno de la asesoría jurídica del sector Justicia, de los viceministros y, por último, ser aprobados en el Consejo de Ministros antes de ser enviados a El Peruano para su publicación y posterior entrada en vigor.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

Precisamente, el primer ministro, Luis Galarreta, estimó que en 10 o 12 días, el gobierno comenzaría a publicar los primeros decretos legislativos.

“Esas pocas facultades las vamos a usar efectivas y contundentemente, hay que dejar constancia de será en 10 o 12 días, porque hasta en eso hay burocracia. Para aprobar un decreto legislativo se demoraba unos 20 días, lo hemos reducido a 12 días, un flujo más pequeño. Y lo que no vaya por decreto legislativo, será por decreto de urgencia”, manifestó.

No están conformes

Al interior del Ejecutivo no creen que la entrega de 27 de 66 puntos en delegación haya sido una victoria del oficialismo. Y ese sentimiento fue exteriorizado por la presidenta Fujimori y el primer ministro Galarreta. La mandataria dijo- el último miércoles, desde Ucayali- que “nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades”.

Y Galarreta lamentó “la mezquindad” de un sector de la oposición del Congreso y sostuvo que “es la primera vez en la historia” que esta institución “se cierra de manera tan radical”.

Fuentes ligadas al gobierno refirieron que la delegación de facultades “no es nada excepcional” y reiteraron que un sector de Fuerza Popular cometió errores que llevaron a este escenario. Esto al recordar las declaraciones de senadores, entre ellos Martha Chávez y Carlos Mesía, en el sentido de que en la cámara alta iban a poder restituir lo que no aprobara la cámara de diputados.

“No, no estamos conformes, estamos, en realidad, insatisfechos. Del otro lado, hubo mucho obstruccionismo y mucho antifujimorismo”, expresaron.

También apuntaron a que las reuniones entre el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y las bancadas de la oposición no tuvieron el resultado deseado.

“Primero se debía realizar la ronda de diálogo, ver los puntos de consenso y presentar las facultades”, mencionaron.

Las mismas fuentes avizoraron un panorama de enfrentamiento con la oposición en el Parlamento. “Va a ser bien difícil que en la cámara de diputados aprueben los proyectos de ley que envíe el gobierno”, alertaron.

A pesar de ello, informaron que el Ejecutivo presentará proyectos de ley por los puntos que fueron rechazados en la solicitud de facultades, una vez que concluyan con la emisión de los decretos legislativos en seguridad ciudadana y El Niño.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, dijo que no están conformes con las facultades delegadas por el Congreso, porque si se pidieron 66 puntos es “porque ese era el número necesario de las medidas que se tenían que tomar”. “Lo que se ha alcanzado es menos de la mitad y eso va a tener un costo no para el gobierno, sino para la ciudadanía. El Ejecutivo ha sido objeto de un obstruccionismo visible y directo de parte de organizaciones de extrema izquierda”, subrayó.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

En comunicación con El Comercio, Álvarez Miranda estimó que en una semana o en una semana y media se estarían dando los primeros decretos legislativos.

“Esto lo tenemos que ver [el tiempo para las primeras normas], algunos van a ser presentados en una semana o semana y media, pero pueden tener observaciones de equipos técnicos o de ministros. Esto se verá en la cancha”, finalizó.

El punto de vista

El ex jefe de Gabinete Ministerial Jorge del Castillo le recomendó a Galarreta a no esperar al día 89 de las facultades para recién sacar las normas.

“Si me permite, le doy una recomendación amigable a Galarreta: estas facultades son a 90 días, ¿cierto? Entonces, no espere al día 89 o 90 para sacar las normas, porque se supone que tenemos urgencia. Los decretos legislativos tienen que estar listos, si [la ley de la delegación de facultades] sale mañana o pasado en El Peruano, desde el domingo o el lunes deberían salir las normas”, manifestó.

Del Castillo refirió que el Ejecutivo tiene que comenzar a dar las medidas más urgentes para hacerle frente a la inseguridad y El Niño.

“Ya hemos visto que El Niño ya arrancó, ya está en Piura con fuerza. Entonces, el gobierno tiene que actuar rápidamente. Si no llegan los 90 días, ya pasó El Niño, ya pasó todo y no tiene sentido. Que lo hagan rápido, de lo contrario la gente dirá: ‘oye, ¿qué tanta emergencia? ¿qué tan urgencia si no resuelves rápidamente?’”, acotó.

El paso a paso

1. La aprobación y la promulgación

El abogado constitucionalista Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, explicó que, tras la aprobación de la solicitud de facultades en el Senado, la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo debe ser promulgada en el boletín de normas legales del diario “El Peruano”. Y un día después, el gobierno ya puede comenzar a emitir decretos legislativos sobre las materias aprobadas.

2. La ruta

Albán detalló que los decretos legislativos, antes de ser promulgados, deben contar con la aprobación del Consejo de Ministros. “Sí, en el Gabinete se tiene que discutir y aprobar. Uno esperaría que luego de tanto tiempo en que se ha demorado el debate [casi dos meses], imaginaríamos que ya están listos los [borradores] de los decretos legislativos. Entonces, al día siguiente que salga la publicación [de la ley que delega facultades], ya deberíamos empezar a ver los decretos”, manifestó en Tenemos que Hablar, video pódcast de El Comercio.

3. El alcance de los decretos

Si bien el Senado aprobó 27 de los 66 puntos de la solicitud de facultades, esto no significa que el gobierno solo vaya a emitir 27 decretos legislativos. El letrado indicó que bajo el paraguas de un punto delegado pueden darse varias normas. “Sí, ya se ha hecho antes, ha ocurrido. Lo que pasa es que si el Congreso da facultades en principio deben ser muy acotadas, pero de nuevo viene el tema sobre qué se interpreta”, complementó.

El profesor de la Universidad del Pacífico refirió que cuando sale una norma “hay gente que piensa que el único que la puede interpretar es el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial”. Pero, en realidad siempre interpreta la ley “quien la aplica primero” y genera un procedente. “Hemos visto decretos legislativos que en varios gobiernos se han ido un poco más allá de lo que le daban”, remarcó.

4. La fiscalización de la cámara alta

Albán señaló que una vez que el gobierno promulga los decretos legislativos, estos deben ser revisados por una comisión especial del Senado, a fin de determinar si el Ejecutivo actuó dentro del marco legal que se le delegó o si se excedió. Añadió que la cámara alta tiene la potestad de modificar, derogar o respaldar la norma dada por el gobierno en este contexto.

5. Una comisión para las controversias

El letrado propuso que cuando el Senado modifique los proyectos que lleguen desde la cámara de diputados, se debe llamar a una comisión bicameral " que defina un texto de consenso que se apruebe por ambas cámaras". Como parte de sus planteamientos para afinar al nuevo Congreso bicameral, Albán también indicó que se debe renovar la totalidad de la cámara de diputados y la mitad o el tercio del Senado a la mitad de su período.