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Al interior del Ejecutivo no creen que la entrega de 27 de 66 puntos en delegación haya sido una victoria del oficialismo. Y ese sentimiento fue exteriorizado por la presidenta Fujimori y el primer ministro Galarreta.(Fotos y composición: El Comercio)
Al interior del Ejecutivo no creen que la entrega de 27 de 66 puntos en delegación haya sido una victoria del oficialismo. Y ese sentimiento fue exteriorizado por la presidenta Fujimori y el primer ministro Galarreta.(Fotos y composición: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El gobierno de Keiko Fujimori obtuvo una parte de las facultades para legislar que solicitó al Congreso hace casi dos meses. El Senado aprobó otorgarle 27 de los 66 puntos que pidió y ahora el Ejecutivo deberá comenzar a emitir una serie de decretos legislativos para intentar frenar la inseguridad y hacerle frente al fenómeno de El Niño (FEN), que puede llegar a ser el más fuerte de nuestra historia reciente.

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