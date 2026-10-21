El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Perú y Ecuador, una paz que da frutos

“Hace 28 años nuestros países demostraron que la paz era posible. Pasamos del enfrentamiento a la integración. Hoy buscamos dar un paso más, que es enfrentar juntos al crimen organizado”.

    Keiko Sofía Fujimori Higuchi
    Por

    Presidenta de la República

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Este martes recibí en Lima al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, el primero de mi gobierno. Desde el 2007, este mecanismo es mucho más que una cita protocolar. Cada año reúne a los ministros de ambos países alrededor de una agenda concreta, que va del comercio a la integración fronteriza y que hoy tiene una prioridad clara, la lucha contra el crimen organizado.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.