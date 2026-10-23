En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), la madrugada de este viernes 23 de octubre, un trágico accidente de tránsito en la avenida Wiesse, a la altura de la estación San Martín, dejó como saldo la muerte instantánea de los dos ocupantes de una motocicleta lineal, tras impactar contra una minivan que realizaba servicio de colectivo a excesiva velocidad.

Al lugar llegaron peritos de tránsito y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), para cercar la escena e iniciar las investigaciones de ley.

Medio reportaron que ambas personas salieron despedidos por la fuerza del impacto. El hombre cayó sobre el pavimento y la mujer impactó metros adelante contra las rejas de la berma central. Una cámara de videovigilancia de la municipalidad del distrito captó todo el accidente que ocurrió alrededor de las 4:30 a. m.

En tanto, el chofer del otro vehículo involucrado fue llevado a la comisaría de Canto Rey, donde se iniciaron las diligencias correspondientes, como el dosaje etílico.

Las autoridades encargadas de la investigación deberán esclarecer cómo ocurrió el accidente y quiénes son los responsables.

Cifras de accidentes de tránsito

Hasta el mes de julio del presente año, los accidentes de tránsito han cobrado la vida de 1,881 personas en el Perú, informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado.

Precisó que, de ese total, 309 fallecimientos se registraron en las carreteras del país, donde el exceso de velocidad continúa siendo la principal causa de los siniestros viales.

Otras de las causas más frecuentes son conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar los límites de velocidad y realizar maniobras de adelantamiento en curvas ciegas.