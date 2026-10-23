La madrugada de este viernes, un trágico accidente de tránsito a la altura de la estación San Martín dejó como saldo la muerte instantánea de los dos ocupantes de una motocicleta lineal. Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
La madrugada de este viernes, un trágico accidente de tránsito a la altura de la estación San Martín dejó como saldo la muerte instantánea de los dos ocupantes de una motocicleta lineal. Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
Por Redacción EC

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), la madrugada de este viernes 23 de octubre, un trágico accidente de tránsito en la avenida Wiesse, a la altura de la estación San Martín, dejó como saldo la muerte instantánea de los dos ocupantes de una motocicleta lineal, tras impactar contra una minivan que realizaba servicio de colectivo a excesiva velocidad.

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