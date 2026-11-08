Monique Pardo vivió momentos de tensión luego de que parte del techo de su vivienda colapsara mientras dormía. La artista comentó que dos vigas de su casa, ubicado en Lince, se desprendieron y cayeron cerca de su cama.

La intérprete de ‘Caramelo’ contó a RPP, que el incidente se produjo aproximadamente a las 4:40 de la mañana del sábado 7 de noviembre. La artista descansaba en su habitación cuando escuchó un fuerte estruendo y advirtió que parte de la estructura de madera se había desprendido.

Tras lo ocurrido, Monique Pardo manifestó que estuvo cerca de sufrir consecuencias más graves debido a la proximidad de los materiales que cayeron. “No sé cómo estoy viva”, expresó al recordar el episodio.

Mientras se realizan las reparaciones, Monique Pardo permanecerá alojada en un hotel de Lince. (Foto: Captura de video / RPP)

Asimismo, explicó que el desprendimiento ocurrió de manera repentina y que las dimensiones de las piezas de madera hicieron que la emergencia escalara a un punto de riesgo. “Ha sido de madrugada y ha sido de terror porque no es que cayó agua. Es que se partieron… han caído dos maderas inmensas”, relató al Monique Pardo.

“Yo estaba ahí, yo dormí ahí donde está mi foto grande. Se desprendió, han caído dos maderas inmensas. No sé cómo estoy viva. Ha sido milagro en realidad”, agregó.

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La artista fue trasladada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati para recibir atención médica. Según informó, padece insuficiencia cardíaca, condición que generó preocupación por el impacto que pudo ocasionarle la impresión del accidente.

Municipalidad de Lince atiende caso de Monique Pardo

El inmueble donde reside la artista tiene aproximadamente 100 años de antigüedad y anteriormente perteneció a su madre. La construcción presenta una estructura de adobe y madera. Ante la emergencia, la alcaldesa de Lince, Malka Schneiderman, llegó hasta la vivienda para coordinar las acciones de atención.

La popular artista estuvo a punto de sufrir una tragedia. (Foto: Captura de video / RPP)

La Municipalidad de Lince dispuso la intervención de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar los daños y ejecutar los trabajos de rehabilitación de la estructura afectada.

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De acuerdo con lo informado por la autoridad a RPP, las labores de reparación del techo deberían concluir el lunes, siempre que las condiciones permitan cumplir con el plazo previsto. Mientras se desarrollen los trabajos, Monique Pardo permanecerá alojada temporalmente en un hotel del distrito.