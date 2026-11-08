Monique Pardo vivió momentos de tensión luego de que parte del techo de su vivienda colapsara mientras dormía. (Foto: Kelvin García/ EC)
Monique Pardo vivió momentos de tensión luego de que parte del techo de su vivienda colapsara mientras dormía. (Foto: Kelvin García/ EC)
Por Redacción EC

Monique Pardo vivió momentos de tensión luego de que parte del techo de su vivienda colapsara mientras dormía. La artista comentó que dos vigas de su casa, ubicado en Lince, se desprendieron y cayeron cerca de su cama.

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