¿Qué dijo Monique Pardo tras ser internada de emergencia previo al Día de la Madre?

Monique Pardo es uno de los personajes más reconocidos en la farándula peruana, sobre todo por su popular tema ‘Caramelo’ que ha logrado ganar mucho más seguidores. Sin embargo, a pocas horas del Día de la Madre, la artista no la viene pasando nada bien, pues tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Rebagliati debido a unos fuertes dolores en el pecho y otras molestias.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTADO DE SALUD DE MONIQUE PARDO?

Un equipo de ‘Todo se Filtra’ de Panamericana TV preparó una gran canasta de vivires para entregarle a Monique Pardo por el Día de la Madre; no obstante, se llevaron una gran sorpresa cuando intentaron comunicarse con ella pero contestó una enfermera mencionando que estaba internada en el Hospital Rebagliati, por lo que el equipo periodístico se acerco hasta el lugar para contactarse con la cantante.

“No quiero hablar mucho, solo quiero estar viva el Día de la madre para saludar a todas mis madrecitas lindas. Espero salir para pasar el Día de la madre con mis hijas que están acá, han venido del extranjero. Estoy acá sabiendo que voy a salir viva, más viva que nunca”, dijo la pelirroja con la voz quebrada.

Asimismo, la pelirroja reveló al reportero de Metiche que padece de dolores muy intensos que no le permiten realizar su vida con normalidad, como en el tórax y un terrible ardor en la espalda, por lo que ya los especialistas de la salud se encuentran determinando la posible enfermedad. “Mis hijas, el orgullo de mi vida, las tuve siempre escondidas, ahora aunque sea en foto están acá a mi lado. He hablado, no sé qué pasará el Día de la madre, ojalá vengan conmigo”, confesó para dicho programa.

¿CÓMO VIVE MONIQUE PARDO?

En otra entrevista del programa de Metiche de Panamericana TV, Monique Pardo al inicio rechazó que las cámaras registraran el interior de su vivienda, aunque luego tomó la decisión de enseñar todas los ambientes de su casa.

Y es que, las condiciones precarias en las que está la vivienda de la pelirroja han causado mucha preocupación entre los seguidores. Durante las imágenes, se pudo observar que la cantante cuenta con diversos vestuarios y objetos, también el techo y la cocina se encuentran en muy deteriorado.

Por consiguiente, la popular ‘Caramelo’ mencionó lo siguiente: “Sé que la intención no es burlarse de mí. De cochino no hay nada en mi casa, pero sí desordenado y descuidado. Yo no tengo vergüenza ni miedo de esconder nada. Todo es parte de mi vida, de una mujer limpia de corazón”.