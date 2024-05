¿Qué se acaba de encontrar en las profundidades de la Luna que podría influir en la humanidad?

La Luna, el satélite más cercano a la Tierra, es un lugar donde se suele llevar a cabo diversas investigaciones. De hecho, hace poco la India se convirtió en el cuarto país en aterrizar en la región del Polo Sur con la finalidad de determinar la composición de la zona, por lo que se encontró sorprendentes hallazgos que podría incidir en la humanidad.

¿QUÉ DESCUBRIMIENTO SE HIZO EN LA LUNA?

Mediante la misión Chandrayaan-3, el Pragyan, robot móvil de seis ruedas, pudo tomar posición sobre la superficie de la Luna sin sufrir algún perjuicio debido a la presión del espacio, por lo que pudo tomar capturas y determinar la estructura del lugar utilizando una herramienta conocida como Espectroscopía de Descomposición Inducida por Láser (LIBS) que cuenta con rayos X.

De esta manera, los investigadores pudieron comprobar que en la superficie lunar tiene diferentes elementos como hierro, titanio, oxígeno, aluminio, azufre, cromio, calcio y silicio. Asimismo, los científicos han tomado mucho interés en esta área del satélite debido a la posible existencia de hielo de agua y minerales valiosos en los cráteres ya que nunca le llega los rayos de sol.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON LA CORTEZA TERRESTRE QUE ESTÁ DEBAJO DEL TÍBET?

La Unión Geofísica Americana presentaron un estudio en una conferencia que realizan cada año la cual indicaban que el Tíbet se estaría partiendo en dos a causa de la dinámica por la cual pasan ahora las placas india y euroasiática. Y es que, al momento de colisionar dos diferentes tipos de placas se realiza el proceso de subducción, es decir, la oceánica se desliza por debajo de la continental. Mientras que, si chocan dos placas continentales no se podría saber cuál terminará debajo de la otra, pues ambas tienen misma densidad, caso que ocurre ahora al sur del Tíbet, donde está el Himalaya.

No obstante, geólogos de China y Estados Unidos han logrado descubrir un tercer caso que no se consideraba y es la placa india que se está separando por la mitad, así como una lata de atún. Aunque, a esto se le conoce como una ruptura horizontal y no vertical, como suele pasar en las placas divergentes, ya sea de África e Islandia.

Asimismo, el hallazgo de la ruptura de la placa india se conoció tras revisar ondas sísmicas a partir de 94 estaciones sismológicas que están en Asia y así identificar que dicha estructura cuenta por un lado con unos 200 kilómetros de profundidad y el otro cerca de 100 km.“No sabíamos que los continentes podían comportarse de esta manera y eso, para la ciencia de la Tierra sólida, es bastante fundamental”, explicó Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y uno de los logró participar del reciente estudio.