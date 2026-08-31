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Resumen

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La Luna nos invita a sincronizar decisiones y emociones a través de sus cuatro fases. Conectar con la vibración de cada una es aprender a usar su fuerza a favor de nuestro propio ritmo.
La Luna nos invita a sincronizar decisiones y emociones a través de sus cuatro fases. Conectar con la vibración de cada una es aprender a usar su fuerza a favor de nuestro propio ritmo.
Por Milenka Duarte

Hay algo en la Luna que, desde hace siglos, nos invita a mirar hacia arriba. Su energía es tan cautivadora y poderosa que acompaña fenómenos naturales tan visibles como las mareas y la estabilidad del planeta, mientras construye a su alrededor todo un universo de significados y tradiciones.

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