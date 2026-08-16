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Una ruta de 10 espacios de entretenimiento, ciencia y naturaleza para disfrutar con tus hijos sin salir de Lima. (Foto: Mincetur).
Una ruta de 10 espacios de entretenimiento, ciencia y naturaleza para disfrutar con tus hijos sin salir de Lima. (Foto: Mincetur).
Por Milenka Duarte

Lima se ha consolidado como una ciudad vibrante y llena de alternativas para disfrutar en familia. El crecimiento de parques temáticos, áreas de conservación urbana y museos interactivos ha hecho que nuestra capital sea un lugar perfecto para el entretenimiento infantil.

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