Lima se ha consolidado como una ciudad vibrante y llena de alternativas para disfrutar en familia. El crecimiento de parques temáticos, áreas de conservación urbana y museos interactivos ha hecho que nuestra capital sea un lugar perfecto para el entretenimiento infantil.

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Si estás buscando opciones para salir de la rutina o conectar con la naturaleza, aquí te contamos cuáles son los 10 mejores planes para disfrutar con los más chicos de la casa.

1. Parque Ecológico Voces por el Clima (Surco)

¿Por qué ir?: Es el primer espacio temático de Sudamérica dedicado al cambio climático. El gran atractivo para los más pequeños son las réplicas gigantes de dinosaurios y animales elaboradas íntegramente con materiales reciclados. El recorrido incluye el primer auditorio construido con bambú en el Perú, el Domo Suizenergía, el vivero, el biohuerto y la planta de tratamiento de residuos sólidos. Además, el parque está conceptualizado en torno a 5 temas de importancia para el Perú: Bosques, Montañas y Agua, Océanos, Energía y Ciudades Sostenibles.

Entrada: Ingreso gratuito (se solicita llevar botellas de plástico reciclables por persona como “entrada verde”). Los juegos inflables tienen un costo de S/ 15.00 (vecinos surcanos) y S/ 20.00 (visitantes).

Horario: De martes a domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. (Juegos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.).

Ubicación: Jr. Gral. Belisario Suarez cruce con la Av. Los Castillos, Santiago de Surco (cuenta con estacionamiento).

Parque Ecológico Voces por el Clima (Foto: Archivo El Comercio) / ALONSO CHERO

2. Parque de la Amistad (Surco)

¿Por qué ir?: Alberga el famoso Arco Morisco, una gran laguna artificial donde se pueden alquilar botes pedalones y un clásico tren a vapor funcional donde los chicos pueden pasear. Además, el parque tiene en su interior el Infinity Park Museum, una experiencia inmersiva con escenarios mágicos, ilusiones ópticas y spots fotográficos diseñados para despertar la imaginación de grandes y chicos.

Entrada: Ingreso al parque gratuito. Paseo en tren o botes: S/ 6.00 a S/ 10. 00 aprox. Infinity Park: Entradas desde S/ 55.00 por hora (cuentan con paquetes familiares en boletería o web: https://infinityparkmuseum.com/).

Horario: Parque: Martes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. (Viernes y sábados hasta las 9:00 p.m.). Tren histórico: Viernes a domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Ubicación: Av. Caminos del Inca cdra. 21, Santiago de Surco.

Parque de la Amistad.

3. Parque de La Muralla (Cercado de Lima)

¿Por qué ir?: Es un espacio emblemático en el Centro Histórico de Lima que combina historia, áreas verdes y entretenimiento infantil a orillas del río Rímac. Su gran atractivo es la Biblioteca Infantil y Juvenil, un espacio cómodo con más de 3,000 libros infantiles, cuentos ilustrados y leyendas peruanas, sesiones de cuentacuentos y talleres los fines de semana. El complejo se complementa con un Museo de Sitio con hallazgos arqueológicos, una minigranja con alpacas y aves, área de juegos infantiles, alquiler de bicicletas, paseos en tren y un anfiteatro con espectáculos para toda la familia.

Entrada: Ingreso al parque y a la biblioteca 100% gratuito. El acceso al museo y el paseo en trencito tienen un costo de S/ 2.00 a S/ 5.00 aprox.

Horario: Parque: Lunes a domingo de 6:45 a.m. a 6:00 p.m. Biblioteca: Jueves a domingo de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.

Ubicación: Primera cuadra del Jr. Amazonas con la Av. Abancay, Cercado de Lima (a espaldas de la Basílica y Convento de San Francisco).

Parque de La Muralla.

4. Museo Interactivo Parque de la Imaginación (San Miguel)

¿Por qué ir?: Está 100% enfocado en la ciencia y la tecnología de forma lúdica. Ofrece experiencias inmersivas distribuidas en mundos temáticos: el Mundo Aquario (el primer acuario temático del Perú), el Mundo Jurásico, África Salvaje, la Casa Terremoto, Nébulas, el Aviario y salas dedicadas al cuerpo humano e ilusiones ópticas. Además, presentan espectáculos en vivo como el show de Dragones vs. Piratas.

Entrada : S/ 25.00 (niños) y S/ 30.00 (adultos). Venta en boletería o vía Joinnus para fines de semana.

Horario: Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ubicación: Av. José de la Riva Agüero cuadra 8 s/n, San Miguel (a espaldas del Parque de las Leyendas).

5. Circuito Mágico del Agua (Cercado de Lima)

¿Por qué ir?: Es uno de los espectáculos nocturnos más emblemáticos de la ciudad, con 13 fuentes que combinan agua, luces LED y música. Ofrece un recorrido donde los niños pueden interactuar con chorros de agua, pasear en tren, disfrutar de zonas con inflables y figuras iluminadas de dinosaurios, y probar snacks tradicionales como picarones y algodón de azúcar.

Entrada: S/ 5.00 general (niños menores de 5 años ingresan gratis presentando DNI físico).

Horario: Lunes a domingo de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. Shows multimedia: 7:15 p.m., 8:15 p.m. y 9:10 p.m.

Ubicación: Jr. Madre de Dios S/N, Cercado de Lima (frente al Estadio Nacional). Cuenta con estacionamiento por la Puerta N° 5 (Av. Petit Thouars) a S/ 20.00 la tarifa plana.

Tip: Llevar una muda de ropa completa y toalla para los niños.

Circuito Mágico del Agua.

6. Parque de la Pera / Benemérita Guardia Civil (San Isidro)

¿Por qué ir?: Es uno de los parques públicos mejor equipados, limpios y seguros de Lima para pasar un día en familia frente al mar. Destaca por su zona de juegos infantiles de madera con resbaladeras, puentes colgantes, redes para escalar y columpios adaptados para distintas edades. Sus senderos asfaltados son ideales para montar bicicleta, scooter o patines sin peligro de autos. Además, cuenta con extensas zonas de césped para hacer picnic familiar y es un espacio pet-friendly.

Entrada: 100% gratuito.

Horario: Abierto las 24 horas (se recomienda visitar durante la mañana o la tarde).

Ubicación: Av. Salaverry cdra. 36 cruce con Av. del Ejército, San Isidro.

Parque Benemérita Guardia Civil (Foto: Difusión)

7. Museo de Sitio Naval Submarino Abtao (Callao)

¿Por qué ir?: Ofrece una aventura a bordo de un submarino de la Marina de Guerra del Perú (el ex B.A.P. Abtao), el cual prestó servicio durante más de 30 años. En el los grandes y chicos exploran la sala de mandos, los camarotes, los torpedos y los periscopios. El punto culminante del recorrido es la simulación de combate, donde se apagan las luces, se activan alarmas sonoras de emergencia rojas y un oficial de la Marina narra un ejercicio de inmersión rápida.

Entrada: General: S/ 15.00 a S/ 20.00 aprox. Niños (de 5 a 12 años): S/ 10.00 a S/ 12.00 aprox.

Horario: Martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. (duración aproximada: 45 a 60 minutos).

Ubicación: Av. Jorge Chávez 120, Callao (frente a la Plaza Grau y al lado del Terminal Marítimo del Callao).

8. ChocoMuseo (Miraflores y Centro de Lima)

¿Por qué ir?: Es una propuesta multisensorial bajo techo para aprender todo sobre el cacao peruano. Ofrece un recorrido libre con exposición histórica y degustaciones gratuitas. Su atractivo son los talleres interactivos: en el taller Bean to Bar (Del grano a la barra) los niños tuestan, descascarillan y muelen los granos de cacao en morteros para crear sus propias barras personalizadas, mientras que el Taller Express les permite moldear y decorar figuras de chocolate con toppings.

Entrada: Ingreso al museo y degustación: 100% gratuito. Talleres interactivos: Desde S/ 35.00 hasta S/ 50.00 por niño (según la duración y el tipo de taller).

Horario: Lunes a sábado de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Ubicación: Sede Miraflores: Calle Berlín 375, Miraflores (a dos cuadras del Parque Kennedy). Sede Centro de Lima: Jr. Carabaya 191, Cercado de Lima (a media cuadra de la Plaza Mayor).

Chocomuseo.

9. Museo de Historia Natural de la UNMSM (Jesús María)

¿Por qué ir?: Es el favorito de los fanáticos de los animales y la prehistoria. Muestra esqueletos reales y réplicas a escala de fósiles de dinosaurios, mamíferos prehistóricos del Perú (como el perezoso gigante) y especies marinas.

Entrada: S/ 10.00 (adultos) y S/ 5.00 (niños).

Horario: Martes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ubicación: Av. Arenales 1256, Jesús María.

10. Supernova Park (San borja, Lima Norte y La Molina)

¿Por qué ir?: Un parque de entretenimiento bajo techo diseñado para liberar energía saltando. Cuenta con camas elásticas interconectadas (Zona Free Jump), paredes de escalada, pozos de esponja para caídas libres seguras, circuitos de obstáculos estilo Ninja Warrior y canchas de dodgeball sobre trampolines.

Entrada: Pases por hora desde S/ 35.00 a S/ 50.00 (varía según sede y día). Se requiere el uso de medias antideslizantes oficiales de la marca (S/ 10.00 aprox., reutilizables).

Horario: Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.