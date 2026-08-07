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A sus 41 años, el Dr. Enrique Gil lideró al equipo médico peruano que realizó la primera cirugía fetal en África, marcando un hito histórico en la medicina de alta complejidad del país.
A sus 41 años, el Dr. Enrique Gil lideró al equipo médico peruano que realizó la primera cirugía fetal en África, marcando un hito histórico en la medicina de alta complejidad del país.
Por Milenka Duarte

En mayo de este año, el doctor Enrique Gil viajó a Egipto junto a un equipo de médicos formados en Lima para realizar dos cirugías fetoscópicas. Sin duda, este viaje marcó un hito en la trayectoria de un especialista que ayudó a desarrollar la cirugía fetal en el Perú; sin embargo, el desafío es otro: conseguir que la medicina y la cirugía fetal lleguen también a las gestantes que viven fuera de Lima.

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